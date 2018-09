Penaltysave Roef en wereldgoal Ampomah helpen Waasland-Beveren voorbij Moeskroen Michaël Vergauwen

22u02 0 Excel Moeskroen MOU MOU 0 einde 3 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Do or die. Winnen of buiten. Yannick Ferrera wist wat hem te doen stond vanavond op Moeskroen. Die eerste seizoenszege pakken. En ja hoor: via doelpunten van Vellios en Schryvers een penaltysave van Roef en een wéreldgoal van Ampomah was die eerste driepunter een feit. En het vel van Ferrera gered.

Alles of niets vanavond op Le Canonnier voor Waasland-Beveren. Na het bekerdebacle tegen KFC Mandel United eerder deze week moést er gewonnen worden tegen Moeskroen. Zo lang zonder zege: ’t was genoeg geweest. En of Ferrera ingreep: niet een, niet twee, maar elf wissels in vergelijking met die bekermatch. Dat was dus echt Waasland-Beveren B.

’t Begon niet echt geweldig voor de Wase bezoekers. Amper 6 minuten kwam de bal via Roef bij Dussenne, de kopbal van de Moeskroen-verdediger strandde op de lat. Het zou de wake-upcall voor de bezoekers blijken. Eerst scoorde Vellios z’n eerste in W-B-shirt, een kwartier later redde Roef een strafschop van Mohamed, vijf minuten voor rust maakte rechtsback Schryvers er 0-2 van. Waasland-Beveren op rozen, een iets lagere hartslag bij Ferrera.

’t Is niet dat Waasland-Beveren veel de bal had -37 procent- maar wát je er mee doet is nog altijd het belangrijkste. Vraag maar aan Nana Opoku Ampomah. Een kwartier voor tijd besliste hij de match met een wereldgoal. Vanop, wat moet het geweest zijn, zo’n 40 meter knalde hij de bal onhoudbaar in het dak van het doel. Geniale ingeving. En zo springt Waasland-Beveren in de stand over Zulte Waregem en Lokeren naar een gedeelde 12de plaats. Eindelijk die o zo gewenste ademruimte.