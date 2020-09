Penalty of niet voor Cercle tegen Club? Onze huisref: "Er klopt iets niet" Michael Vergauwen

28 september 2020

08u44

Bron: Eleven Sports 10 Jupiler Pro League Consternatie op Jan Breydel kort na rust. Ugbo (Cercle) ging in de zestien neer na vermeend contact met Deli (Club). Penalty, oordeelde ref Visser. Maar vlak voor de strafschop genomen zou worden, wordt Visser door de VAR naar het scherm geroepen. Uiteindelijk herroept Visser z'n beslissing en geeft hij een scheidsrechtersbal.



"En daar klopt iets niet", vertelt Tim Pots, onze huisref ons. "Want er zijn twee redenen, twee clear errors, om als VAR tussenbeide te komen bij een gefloten penalty. Eén: de verdediger speelde de bal. Dat was heel duidelijk niet het geval hier, Deli raakt geen bal. Blijft over reden twee: een schwalbe. Maar ook dat is niet het geval, want Visser herneemt met een scheidsrechtersbal. En dat klopt niet. Ofwel vindt Visser het een schwalbe, en had hij Ugbo een gele kaart moeten geven en Club een indirecte vrijschop, ofwel blijft hij bij zijn oorspronkelijke beslissing: strafschop."

