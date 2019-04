Penalty na hands Mechele zorgt voor controverse: “Dit is een bizarre en onlogische regel” YP

14 april 2019

20u31

Bron: Play Sports 6 Play-off 1 Een beresterk Racing Genk won vanmiddag met 3-1 van Club Brugge, maar werd kort na rust wel in het gareel geholpen door de spelleiding. Alexandre Boucaut legde de bal op de stip na hands van Mechele. De scheidsrechter paste gewoon de regels toe, maar in de studio’s van Play Sports waren ze unaniem: “Dit is geen strafschop.”

We schrijven minuut 55. Nadat de bal in de Brugse zestienmeter tegen de hand botste van Brandon Mechele – die zijn arm niet tegen het lichaam had maar die ook geen flauw benul had van waar de bal zich bevond – riep de videoref Boucaut naar het scherm. Na lang twijfelen wees die naar de stip. Betwistbaar. Maar Malinovskyi twijfelde niet en schoot de 2-1 tegen de touwen.

Als de arm los is van je lichaam en de bal komt ertegen, dan is het penalty. Maar Mechele doet toch geen beweging naar de bal Marc Degryse

In de studio’s van Play Sports waren de analisten unaniem. “Voor mij is dit geen penalty”, klonk het bij Marc Degryse, ook huisanalist bij deze krant. “Als de arm los is van je lichaam en de bal komt ertegen, dan is het penalty. Maar Mechele doet toch geen beweging naar de bal. Zijn arm is achter zijn eigen lichaam, de bal raakt zijn elleboog. Het is ook geen schot naar doel van Samatta, dat had Mechele eerst al afgeblokt. Maar de bal kwam via Samatta terug tegen de arm van Mechele. Ik vind dit een eigenaardige en bizarre regel.”

Jan Mulder, ook mee aan tafel, kon zijn collega alleen maar bijtreden. “Als de arm ‘open’ is, is het hands. Misschien moeten we naar een regel zoals in het hockey: waar daar de bal tegen de voet gaat, is het altijd strafbal”, aldus de Nederlander, maar dat zag Degryse dan weer niet zitten. “Als je die regel zou invoeren, ga je pas veel strafschoppen krijgen.” Ook Imke Courtois vindt de regel “onlogisch”.

Genk-coach Philippe Clement was na afloop dezelfde mening toegedaan. “Dit is geen penalty", klonk het eerlijk. “Uiteindelijk en gelukkig was die beslissing niet resultaatbepalend. We waren beter en scoorden nog een derde keer.”