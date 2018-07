Pech voor Gent: Vadis Odjidja mogelijk enkele weken uit met spierscheur RN

31 juli 2018

08u25 0 Jupiler Pro League AA Gent moet Vadis Odjidja mogelijk enkele weken missen. De kans is reëel dat de 29-jarige middenvelder een spierscheur opliep in de competitieopener tegen Standard.

Vadis Odjidja incasseerde vrijdag in de eerste helft op Sclessin een trap op de kuit. Hij speelde nog door tot de rust, maar kon toen niet meer verder. Een echografie wees al snel op vochtophoping en een mogelijke spierscheur. Gisteren werd een MRI-scan genomen, die meer duidelijkheid moest brengen. Bij het ter perse gaan, was het resultaat van dat bijkomend onderzoek nog niet bekend.

Vadis Odjidja werd pas een kleine week voor de competitiestart door AA Gent overgenomen van Olympiakos. De middenvelder had zijn conditie onder begeleiding onderhouden in Athene en de medische en fysieke tests gaven aan dat hij conditioneel in orde was. Na amper twee trainingsdagen speelde Vadis vorige week maandag trouwens al één helft in de galamatch tegen Straatsburg. Daarin liet hij een goeie indruk na.

Bevestigen de resultaten van de MRI-scan een spierscheur, dan is dat meteen een forse streep door de rekening van AA Gent. In dat geval moeten de Buffalo's hun nieuwe sterkhouder meerdere weken missen, uitgerekend in een maand waarin via twee voorrondes een ticket voor de Europa League moet afgedwongen worden.

Vadis zou dan ook drie tot vier competitiewedstrijden missen.