Paul-José Mpoku over "zijn loved ones" in onze Speakers' Corner: "Plots was hij gestorven. In zijn slaap. Zonder reden"

25 maart 2019

00u15 0 Speakers' Corner In de aanloop naar play-off 1 is Speakers’ Corner een nieuwe opzet van de redactie. Voor een keer is niet de journalist de baas. De spelers kiezen het onderwerp waarover ze wensen te praten - iets of iemand dat hen na aan het hart ligt. Zij bepalen de regels, uw krant is er om te registeren. Speakers’ Corner komt recht uit het hart.

Speakers' Corner DOOR: PAUL-JOSÉ MPOKU

“Ik was vijftien, het was de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met de dood van iemand waarmee ik zo close was. Jeannot was mijn neef, maar ik zag hem als mijn grote broer. Je moet weten dat hij in Engeland woonde toen ik tekende bij Tottenham. Jeannot sprak Engels, ik niet. Hij communiceerde met de club voor mij.”

“Ze hebben onderzoeken gedaan om te weten waaraan hij gestorven is. Er is niks gevonden.”

