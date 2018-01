Paul Gheysens wil gronden niet afgeven waarop Club Brugge nieuw stadion wil bouwen: bouw loopt weer vertraging op Redactie

20 januari 2018

18u39

Bron: VTM Nieuws 719 Jupiler Pro League Morgen staan Antwerp en Club Brugge in een beladen clash tegenover elkaar op de Bosuil, maar ook naast het veld staan de twee clubs lijnrecht tegenover elkaar. Paul Gheysens, de topman van bouwgroep Ghelamco en Antwerp, wil het nieuwe stadion van Club Brugge tegenhouden. Dat vernam VTM NIEUWS.

Gheysens is eigenaar van een deel van de gronden waar dat nieuwe stadion moet komen. Hij heeft nu officieel gevraagd om het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de bouw te vernietigen. Daardoor loopt de bouw van het nieuwe stadion opnieuw vertraging op. "Het is onaanvaardbaar dat de percelen gedwongen worden onteigend, louter en alleen ten voordele van een private onderneming, die Club Brugge is", staat in het uittreksel van het beroep, dat VTM NIEUWS kon inkijken.

Het gebied langs de Blankenbergsesteenweg, waar het stadion, enkele industrie- en recreatiezones zouden komen, is 146 hectare groot. Paul Gheysens en Ghelamco bezitten daar vier percelen van, in totaal 4,5 hectare. Grond die hij in 2011 heeft gekocht. Gheysens ontkende eerder dat hij net Club Brugge wil tegenwerken. "Het gaat niet over het dwarsbomen van een club, maar over het vrijwaren van onze rechten."

Het nieuwe Club-stadion zou normaal ten vroegste in 2022 klaar geweest zijn, maar dat wordt nu onmogelijk haalbaar. Als het beroep ontvankelijk wordt verklaard en het Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt vernietigd, is het zelfs onzeker of het stadion er ooit zal komen.

Potje armworstelen tussen Vlaamse topondernemers

Het lijkt geen toeval dat net Paul Gheysens Club Brugge, en vooral voorzitter Bart Verhaeghe, tegenwerkt. Verhaeghe, ook ondervoorzitter van de voetbalbond en bezieler van UPlace, was één van de tegenstanders van het Eurostadion. Dat moest het prestigeproject worden van Gheysens, maar is intussen wellicht definitief afgevoerd.

Landuyt: "Ghelamco vroeg op laatste dag nietigverklaring GRUP"

"Het stadion zal er komen, met z’n tijd. We zweten alle procedures uit", klinkt het bij burgemeester Renaat Landuyt. "Eind oktober heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) goedgekeurd. Net op de laatste dag dat er een mogelijkheid was om een vernietiging bij de Raad van State te vragen, is er een verzoek door Ghelamco ingediend. Dat betekent dat ze menen argumenten te hebben om het GRUP nietig te laten verklaren. Als men dat koppelt aan een verzoek tot schorsing, kan binnen drie maanden alles geblokkeerd worden. Als dat niet gekoppeld is aan een schorsing, of de schorsing gaat niet door, dan kunnen we zo’n tweetal jaar verliezen."

Brugs schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) is niet te spreken over het vernietigingsberoep. "Het is opnieuw een slag in het gezicht voor voetbal, tewerkstelling en groen in de Brugse regio", aldus Demon. "Het heeft echt bloed, zweet en tranen gekost om tot het definitieve uitvoeringsplan te komen." De schepen beklemtoont dat het dossier juridisch goed is onderbouwd en hoopt dat de procedure, die door de Raad van State wordt behandeld, snel wordt beslecht.

Demon begrijpt niet dat een organisatie als Ghelamco dit doet, "die maar al te goed weet wat je allemaal bij het bouwen van een stadion en toebehoren kan meemaken". Hij doelt daarmee op de recente controverse rond het Gentse voetbalstadion.

Verhaeghe niet bezorgd

Bij Club Brugge maken ze zich voorlopig geen zorgen. Verhaeghe wil niet voor de camera reageren, maar zegt dat hij het volste vertrouwen heeft dat de overheid haar werk goed heeft gedaan en dat de zonering goed is uitgevoerd. Hij vreest hoogstens enkele maanden vertraging.

Het beroep van Ghelamco is niet het eerste tegen de bouw van het stadion. Eind december tekende een milieuorganisatie al beroep aan tegen het GRUP, waardoor het hele proces al eens vertraging opliep.