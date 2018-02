Patrick Orlans reageert op twijfels: "Volgend jaar staat Oostende niet op een veertiende plek" JVDV

Bron: Proximus TV 1 Jupiler Pro League Verzekeringsmakelaar Peter Callant is de nieuwe eigenaar van KV Oostende. Die laatste heeft een vermogen van 'slechts' 5 miljoen euro, waardoor er twijfels ontstonden omtrent de toekomst van de kustploeg. Niet nodig, vindt algemeen directeur Patrick Orlans : “Ik zeg nu: dit wordt een mooi verhaal. Dit is de ideale oplossing voor KVO."

"Ik kan aan 70.000 Oostendenaars zeggen: wij gaan een hele tijd in de Jupiler Pro League blijven", vertelt Orlans bij Proximus TV. “Wij hebben een budget waarmee we de club kunnen dragen. Als ze me uitdagen, ga ik het zeggen: er zijn tien voorzitters die geen euro in Belgisch voetbal steken. Dankzij Marc Coucke staat alles hier – hij heeft geïnvesteerd, nu gaan wij een stukje terugbetalen. Maar dat gaat lukken. De nieuwe man moet gewoon de vinger aan de pols houden. Sportief gaan we een nieuw verhaal moeten schrijven, maar dat gaan we doen. Volgend jaar staan we niet op de veertiende plek.”

Daarnaast kwam Orlans even terug op de prestaties van Lombaerts. "Als hij kan bewijzen dat hij een kapitien is voor ons, zal hij blijven. Als hij speelt zoals eerste vijf wedstrijden, ga ik Lombaerts persoonlijk zeggen dat hij niet blijft."

Opvallende afwezige tijdens Oostende-Anderlecht: Marc Coucke. “Deze week is Marc in vakantie. Hij zal nog wel met Luc Devroe spreken, maar Luc heeft nog geen contract met Anderlecht. Ik kan zeggen… Marc wil het supercorrect spelen. Tot op dit moment is er nog geen telefoontje geweest om Anderlecht te beïnvloeden. Zijn hart bloedt nu in Dubai”, aldus Orlans.