Pas voetbal op 1 september? Viroloog Van Gucht: “Buurlanden kunnen zeker als voorbeeld dienen” YP

22 april 2020

13u35 6

Jupiler Pro League In Nederland is er geen profvoetbal tot 1 september. Viroloog Steven Van Gucht vindt dat een goed idee en pleit ervoor dat ons land zich spiegelt aan de buurlanden. Concreet wil dat zeggen dat het nieuwe voetbalseizoen, dat eind juli op gang getrapt zou worden, pas vijf weken later van start zou gaan.

“Ik snap de beslissing in Nederland", stelt Van Gucht. “Massabijeenkomsten kunnen dienen als katalysator, dan kan je voorhebben dat je op korte tijd plots een heel grote verspreiding van het virus krijgt waardoor je snel weer de controle kan verliezen. Ik denk dat het terecht is daar heel hard mee op te passen en ik denk ook dat het normaal is dat België ook naar de buurlanden gaat kijken. We kunnen niet te veel afwijken in onze maatregelen, dat zou problemen geven. Het moet een klein beetje gecoördineerd gebeuren. Accenten en timing kunnen anders, maar de buurlanden kunnen zeker als voorbeeld dienen.”

Zijn wedstrijden zonder publiek dan een oplossing? “Dat moet bestudeerd worden, maar het is natuurlijk een pak minder risico. Dan gaat het niet om een massabijeenkomst, je hebt enkel de voetballers onder elkaar. We moeten wel opletten met supporters, die misschien zelf bijeenkomsten gaan organiseren om te supporteren voor hun club. Er zijn dus een aantal neveneffecten aan verbonden, het is een moeilijke oefening”, besluit Van Gucht.

