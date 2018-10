Parket doet onderzoek naar matchfixing in Jupiler Pro League: om welke matchen kan het gaan? Vooral AS Eupen - Moeskroen ging vorig jaar met veel controverse gepaard VH

10 oktober 2018

14u25 0 Jupiler Pro League Volgens het federale parket doken tijdens hun onderzoek naar fiscale fraude aanwijzingen op van “mogelijke beïnvloeding van wedstrijden in het competitieseizoen 2017-2018”. Om welke wedstrijden zou het gaan? We gingen na rond welke matchen veel controverse is ontstaan.

11 maart 2018: Eupen - Moeskroen 4-0

Eupen kan zich op de valreep redden na een veelbesproken slotkwartier waarin het tegen Moeskroen plots vier keer kan scoren. Yuta Toyokawa scoort in de 73ste, 80ste en 89ste minuut, Luis Garcia in de 76ste. Eupen haalt het zo in het klassement op basis van het doelpuntensaldo van KV Mechelen, dat uit de Jupiler Pro League degradeert.

De insinuaties dat er iets niet pluis was, bleven niet uit. Moeskroen gaf in de slotfase niet bepaald de indruk dat het de club uit de Oostkantons veel in de weg legde. Onder meer KVM-trainer Dennis van Wijk sprak zijn vermoedens uit: “In het Belgische voetbal kan alles. Ik sta nergens meer van te kijken. Iedereen heeft toch ogen? Je kunt dit toch ontleden? Ik zeg toch geen gekke dingen?"

In de media doken verhalen op over gokpraktijken bij de spelers van Eupen en geruchten dat KV Mechelen voorafgaand aan de match vijf spelers van Eupen een transfer voorstelde. Het Openbaar Ministerie startte een onderzoek.

11 maart 2018: KV Mechelen - Waasland-Beveren 2-0

Net zoals Eupen verplicht was te winnen, zo was ook KV Mechelen verplicht te winnen tegen Waasland-Beveren om zijn hachje te redden. Tot de 72ste minuut lijkt er geen vuiltje aan de lucht. KVM staat 2-0 voor dankzij goals van Mera (48’) en Bandé (56’), terwijl AS Eupen dan nog maar op 1-0 staat tegen Moeskroen. Maar dan keert alles in Eupen, dat in de 78ste minuut op 3-0 staat. KVM moet nu (minstens) één keer scoren. Van Wijk gooit er Nicolas Verdier in - de aanvaller mist drie opgelegde kansen.