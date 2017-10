Paniek heerst bij Mechelse fans: "Schaam jullie!", waarna spelers gemoederen moeten bedaren Hans Op de Beeck

23u25 0 rv Jupiler Pro League Ook het ontslag van Yannick Ferrera brengt voorlopig geen soelaas in Mechelen. Erger zelfs, na de nederlaag tegen Lokeren is KVM de nieuwe rode lantaarn. Dat zorgt voor paniek bij de fans, die na de wedstrijd samentroepten voor de ingang van het spelershome en hun ongenoegen uitten. Enkele ervaren spelers zoals Matthys, De Witte, Coosemans en Rits spraken de fans toe.

'Shame on you', klonk het onder andere in het AFAS Stadion. Na de ontluisterende 4-0 nederlaag zaterdag in Eupen kregen de Mechelse supporters opnieuw een dreun te verwerken. Na 12 speeldagen heeft KVM amper één zege achter de naam staan. "Pijnlijk", constateert voorzitter Johan Timmermans op Radio1. "Dit is duidelijk een ploeg zonder vertrouwen. Niet normaal dat we uit al die kansen niet één keer scoren , terwijl ons dat vorig seizoen dikwijls zo makkelijk lukte. Ik zag wel veel inzet na de rust en een ploeg die reageerde na die 0-1 - dat kunnen de fans hen niet verwijten. Of we niet op een schokeffect gehoopt hadden na het ontslag van Ferrara? Hij is hier gisteren pas vertrokken, de huidige sportieve staf heeft geen tijd gehad om nieuwe accenten te leggen."

Samentroeping aan de spelershome van Mechelen... #kvmlok pic.twitter.com/vROjD7cB7X Sfeer KV Mechelen(@ KVMechelenSfeer) link

Timmermans predikt kalmte. "In het bestuur regeert geen angst. Ik zou het eerder hebben over een ongemakkelijk gevoel. Er zijn slechts 12 van de 30 matchen gespeeld, nog 58 punten te verdienen. We hebben de tijd om deze scheve situatie recht te trekken", besloot Timmermans.

Voor het eerst in exact 10 (!) jaar staat #KVMechelen nog eens alleen laatste. Zelfs bijna dag op dag (toen 20/10). #kvmlok Jarno Bertho(@ JarnoBertho) link