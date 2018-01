Palacios mag niet mee met Club naar Sotogrande TTV

Eén opvallende naam ontbreekt vandaag in het vliegtuig richting Sotogrande. Helibelton Palacios kreeg eerder al te horen dat hij op zoek moet naar een nieuwe club en wordt nu ook uit de selectie voor het winterkamp gelaten. Daarnaast blijven ook youngsters Lynen, Teunckens en Verburgh thuis. De nieuwe doelman Gabulov reist wel mee, net als Horvath, die op zoek moet naar een oplossing. Diatta vertoeft nog in Senegal en komt zaterdag in aanmerking voor de trofee van Afrikaans Belofte van het Jaar. Ook hij gaat dus niet mee op oefenkamp. Club verblijft tot 11 januari in Spanje. Op 10 januari staat er een oefenmatch tegen FC Groningen op de planning.

