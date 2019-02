Paars-witte fans met applaus ondanks verlies: “Je ziet weer het soort spelers waarvan je ‘Anderlecht’ kan maken. Dat voelt prettig aan” ODBS

03 februari 2019

22u23

Bron: Telenet PlaySports 0 Jupiler Pro League Opvallend beeld even na een heerlijke Clásico tussen Standard en Anderlecht: bezoekende fans die ondanks de 2-1-nederlaag hun team massaal op applaus trakteerden. In de studio van Telenet PlaySports begrepen ze waarom.

Anderlecht is er nog lang niet. Door de draw van Gent bij Club en de zege van Sint-Truiden later op de avond zijn ze zelfs uit de top zes getuimeld. Met nu duels tegen een herboren Zulte Waregem, Antwerp en Club Brugge wacht paars-wit zware weken. Maar de eerste helft op Sclessin schonk de paars-witte burger moed. Met goed voetbal kon Anderlecht toen bij momenten zijn wil opleggen en via een heerlijke vrije trap van Kums werd er gelijkgemaakt. “Ik zie nu toch weer het soort spelers waarvan je ‘Anderlecht’ kan maken”, aldus analist Jan Mulder bij PlaySports. “Kums is weer ok, er is Yari Verschaeren, dat voelt prettig aan.”

Vooral Verschaeren kon op zijn zeventiende net als vorige week tegen Eupen het mooie weer maken in die eerste helft. “Hij bevestigt en dat is erg knap”, aldus mede-analist Jacky Mathijssen. “Je ziet ook dat hij steeds meer het vertrouwen van de ploegmaats krijgt: ze zoeken hem geregeld. Ik vind vooral het gemak waarmee hij in balbezit blijft en de controle behoudt, zowel over de bal als over het spel, opvallend. Je moet het maar doen op die leeftijd. Hoe simpel hij voetbalt ook. Ik hoop dat Walem hem nog niet selecteert voor de beloften en ik hem kan meepakken met de U19 naar Italië.”

Ik vind vooral het gemak waarmee Verschaeren in balbezit blijft en de controle behoudt, zowel over de bal als over het spel, opvallend. Jacky Mathijssen bij Telenet PlaySports

Mulder, nog over Verschaeren: “Je voelt dat hij in de harten van de mensen zit en dat hij daar niet meer gaat uitgaan.” Ook Marc Degryse was onder de indruk bij de pauze. “In deze moeilijke omstandigheden het hoofd erbij houden op zo’n jonge leeftijd: dat is knap. Normaal vind ik Fai een goeie speler, maar in de eerste helft had hij het érg moeilijk. Na de pauze was het toch een ander verhaal voor Anderlecht: Santini werd niet meer bereikt, Zulj was spoorloos. Fysiek konden ze dat tempo van voor de pauze niet bolwerken.”

Rutten: “De lucht ging eruit”

Dat was ook de analyse van Fred Rutten. “In dit soort matchen waarin details het verschil maken moet je 200 procent zijn en dat zijn wij niet. Onze eerste helft was zeer acceptabel, maar erna werden we overlopen. We moesten fysiek en conditioneel bijtanken dat brak ons zuur op. Zon tegengoal op counter mag je normaal nooit tegen krijgen in de slotminuten. Dat was pijnlijk en kwam hard aan. Nu ja, ik ben hier nog maar drie weken... Neen, dat wil niet zeggen dat er onder mijn voorganger slecht gewerkt is op dat vlak. Maar sommige jongens hebben lang niet meer gespeeld en dat wreekt zich. Een Obradovic bijvoorbeeld, die heeft matchen nodig. En hij pikt het dan nog snel op. Maar je zag dat de lucht eruit ging bij ons, dat moet beter.”