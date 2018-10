Paars-wit afschrijven? Dat weigert Aimé Anthuenis te doen: “Anderlecht is titelkandidaat” Pieter-Jan Calcoen

31 oktober 2018

07u00 0 Jupiler Pro League “Een voetbaldier”, noemt Aimé Anthuenis Trond Sollied. Net zoals hij er zelf één is: Aimé over ­Anderlecht, Lokeren en Olivier Deschacht. “Zulke spelers maken ze niet meer.”

Trond Sollied, Aimé...

(knikt) “Ik ben hoegenaamd niet verrast door zijn aanstelling bij Lokeren. Ik wist dat Trond veel goesting had in een nieuwe uitdaging. Ik ken Trond goed – bij Anderlecht was hij als Club-coach lange tijd mijn concurrent.”

Hoe was jullie relatie?

“Aangenaam. Ik had Trond graag omdat hij... (denkt na) naturel was. Hij zei wat hij dacht, speelde geen rol, je kon er open en bloot mee praten. Regelmatig hebben we eens een ­dubbelinterview gehad – ik heb daar mooie herinneringen aan. (grijnst) Hij ook. Zo had VTM eens een gans restaurant afgehuurd – historisch, was dat.”

