Owusu stopt voor Antwerp-fans die hun derbyheld letterlijk op handen dragen: "Merci William, merci William!" Mike De Beck

15 april 2018

19u45 0

Met zijn twee doelpunten in de derby tegen Beerschot Wilrijk was William Owusu vanmiddag uiteraard dé held bij de supporters van Antwerp. Bij het buiten rijden van de Bosuil botste de 28-jarige Ghanees op een trosje rood en witte fans. Owusu stapte uit zijn wagen en werd dan ook luidkeels bezongen door zijn supporters. Waarop de fans hun derbyheld de lucht in staken. "Merci William, merci William, merci", klonk het.