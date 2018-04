Owusu opnieuw de held bij Antwerp: "Messi, Messi, Owusu komt eraan" Dieter Peeters

18 april 2018

22u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Ondanks de verplaatsing van goed 150 kilometer waanden de Antwerp-spelers zich niet in de Oostkantons, maar in de Hel van Deurne-Noord. De goed 600 meegereisde fans overstemden ruimschoots het ongeveer even 'talrijke' Eupense publiek, want de officiële 2.000 toeschouwers hadden de Kehrweg niet gevonden.

En dat enthousiasme werkte inspirerend voor de Great Old. Antwerp ging door op het aanvallende elan van zondag tegen Beerschot-Wilrijk. En ook de held van de avond was dezelfde: William Owusu. De matchwinnaar van de derby werd al van bij het begin van de match toegezongen met slagzinnen als "Messi, Messi, Owusu komt eraan" en de spits deed daar op het half uur zelf nog een schepje bovenop.

Na een dribbel van Ardaiz viel de bal voor de (mindere) linkervoet van de man in vorm en die lobde doelman Van Crombrugge enig mooi: 0-1. Owusu's derde goal in vier dagen tijd. Eupen kon daar maar bitter weinig tegenover zetten. Coach Makelele bekritiseerde zijn spelers al meermaals voor een gebrek aan Begeisterung, maar koos opnieuw voor quasi dezelfde namen. Niet onlogisch dus dat de Panda’s er opnieuw weinig van bakten. Al probeerden Blondelle, Diagne en Koné het wel in de tweede helft, maar telkens stond Bolat pal. Antwerp voetbalde de match volwassen uit en speelt maandag voor de leidersplaats tegen Lokeren.