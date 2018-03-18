OVERZICHT: Play-off 1-clubs zien 52 internationals uitzwermen - Wie speelt waar en wanneer? Wouter Devynck

18 maart 2018

22u13 0

Interlandbreak. Dan trekken de internationals naar hun respectievelijke nationale ploegen om oefenwedstrijden af te haspelen. En deze keer zijn ze met veel. De zes ploegen uit play-off 1 zien samen maar liefst 52 spelers vertrekken. De ene ploeg heeft er al meer last van dan de andere. RC Genk spant de kroon met 12 internationals die uitzwermen. Op de voet gevolgd door Standard (11) en Anderlecht (11), AA Gent (9), Club Brugge (6) en Charleroi (3). Omdat het heel wat sterkhouders betreft, wordt de voorbereiding op play-off 1 grondig verstoord. Dan komt er nog bij dat er verre verplaatsingen naar onder meer Amerika tussenzitten en sommige spelers amper gerecupereerd zullen zijn. De opener is Standard-Charleroi op vrijdag 30 maart, gevolgd door Anderlecht-AA Gent op zondag 1 april en Club-RC Genk op paasmaandag. (WDK)

CLUB BRUGGE 6

Marvelous Nakamba (Zimbabwe)

donderdag 22/3: Zambia-Zimbabwe

Dion Cools (U21 België)

donderdag 22/3: Nederland-België

maandag 26/3: België-Hongarije

Vladimir Gabulov (Rusland)

vrijdag 23/3: Rusland-Brazilië

dinsdag 27/3: Rusland-Frankrijk

Abdoulay Diaby (Mali)

vrijdag 23/3: Japan-Mali

Erhan Masovic (U21 Servië)

vrijdag 23/3: Gibraltar-Servië

Anthony Limbombe (België)

dinsdag 27/3: België-Saoedi-Arabië

ANDERLECHT 11

Lukasz Teodorczyk (Polen)

vrijdag 23/3: Polen-Nigeria

dinsdag 27/3: Polen-Zuid-Korea

Ryota Morioka (Japan)

vrijdag 23/3: Japan-Mali

dinsdag 27/3: Japan-Oekraïne (in Luik)

Ivan Obradovic (Servië)

vrijdag 23/3: Servië-Marokko

dinsdag 27/3: Nigeria-Servië

Alexandru Chipciu (Roemenië)

zaterdag 24/3: Israël-Roemenië

dinsdag 27/3: Roemenië-zweden

Silvère Ganvoula (Congo-Brazzaville)

maandag 26/3: Congo-Brazzaville-Guinee-Bissau (in Frankrijk)

Leander Dendoncker/Matz Sels (België)

dinsdag 27/3: België-Saoedi-Arabië

Kenny Saief (Amerika)

woensdag 28/3: USA-Paraguay

Francis Amuzu/Albert Sambi Lokonga/Alexis Saelemaekers (België U19)

woensdag 21/3: België-Frankrijk (in Spanje)

zaterdag 24/3: Bulgarije-België (in Spanje)

dinsdag 27/3: Spanje-België (in Spanje)

CHARLEROI 3

Christian Benavente (Peru)

vrijdag 23/3: Peru-Kroatië

dinsdag 27/3: IJsland-Peru

Kaveh Rezaei (Iran)

zaterdag 17/3: Iran-Sierra Leone (4-0, met een goal van Rezaei)

vrijdag 23/3: Tunesië-Iran

dinsdag 27/3: Algerije-Iran

Zajkov (Macedonië)

vrijdag 23/3: Finland-Macedonië

dinsdag 27/3: Azerbeidzjan-Macedonië

AA GENT 9

Lovre Kalinic (Kroatië)

zaterdag 24/3: Peru-Kroatië (in Miami)

woensdag 28/3: Mexico-Kroatië (in Arlington, Texas)

Moses Simon (Nigeria)

vrijdag 23/3: Polen-Nigeria

dinsdag 27/3: Nigeria-Servië

Dylan Bronn (Tunesië)

vrijdag 23/3: Tunesië-Iran

dinsdag 27/3: Tunesië-Costa Rica

Ricardo Avila (Panama)

donderdag 22/3: Denemarken-Panama

dinsdag 27/3: Zwitserland-Panama

Yuya Kubo (Japan)

vrijdag 23/3: Japan-Mali

dinsdag 27/3: Japan-Oekraïne (in Luik)

Sigurd Rosted (Noorwegen)

vrijdag 23/3: Noorwegen-Australië

maandag 26/3: Albanië-Noorwegen

Rangelo Janga (Curaçao)

vrijdag 23/3: Curaçao-Bolivië

maandag 26/3: Curaçao-Bolivië

Giorgi Chakvetadze (Georgië)

zaterdag 24/3: Georgië-Litouwen

dinsdag 27/3 Georgië-Estland

* AA Gent kwam met Georgië overeen dat Chakvetadze alleen de eerste interland speelt en op 25/3 terugkeert naar België

Roman Yaremchuk (Oekraïne)**

vrijdag 23/3: Saoedi Arabië-Oekraïne

dinsdag 27/3: Japan-Oekraïne (in Luik)

** Yaremchuk is geblesseerd aan de hamstring, maar moet zich in Kiev melden voor onderzoek

RC GENK 12

Danny Vukovic (Australië)

vrijdag 23/3: Noorwegen - Australië

dinsdag 27/3: Australië - Colombia (in Londen)

Marcus Ingvartsen (Denemarken)

donderdag 22/3: Denemarken-Panama

dinsdag 27/3: Denemarken-Chili

Aly Samatta (Tanzania)

donderdag 22/3: Algerije-Tanzania

dinsdag 27/3: Tanzania-DR Congo

Omar Colley (Gambia)

zaterdag 24/3: Gambia-Centraal Afrikaanse republiek

Amine Khammas (Marokko)

vrijdag 23/3: Servië-Marokko

dinsdag 27/3: Marokko-Oezbekistan

Nordin Jackers/Siebe Schrijvers/ Dries Wouters (U21 België)

donderdag 22/3: Nederland-België

maandag 26/3: België-Hongarije

Nikolaos Karelis (Griekenland)

vrijdag 23/3: Griekenland-Zwitserland

dinsdag 27/3: Egypte-Griekenland

Ruslan Malinovskyi (Oekraïne)

vrijdag 23/3: Saoedi-Arabië - Oekraïne

dinsdag 27/3: Japan - Oekraïne

Jere Uronen (Finland)

vrijdag 23/3: Finland-Macedonië

maandag 26/3: Finland-Malta

Edon Zhegrova (Kosovo)

zaterdag 24/3: Kosovo-Madagascar

dinsdag 27/3: Kosovo-Burkina Faso

STANDARD 11

Guillermo Ochoa (Mexico)

zaterdag 24/3: Mexico-IJsland

woensdag 28/3: Mexico-Kroatië

Duje Cop (Kroatië)

zaterdag 24/3: Peru-Kroatië

woensdag 28/3: Mexico-Kroatië

Razvan Marin (Roemenië)

zaterdag 24/3: Roemenië-Israël

dinsdag 27/3: Roemenië-Zweden

Collins Fai (Kameroen)

zondag 25/3: Kameroen-Koeweit

Christian Luyindama (DR Congo)

dinsdag 27/3: Tanzania-DR Congo

Paul-José Mpoku (DR Congo)

dinsdag 27/3: Tanzania-DR Congo

Kostas Laifis (Cyprus)

vrijdag 23/3: Cyprus-Montenegro

Uche Agbo (Nigeria)

vrijdag 23/3: Polen-Nigeria

dinsdag 27/3: Nigeria-Servië

Gojko Cimirot (Bosnië)

vrijdag 23/3: Bulgarije-Bosnië

dinsdag 27/3: Senegal-Bosnië

Valeriy Luchkevych (U21 Oekraïene)

donderdag 22/3: Oekraïene U21-Slovenïe U21

dinsdag 27/3: Engeland U21-Oekraïene U21

Moussa Djenepo (Mali)

vrijdag 23/3: Japan-Mali

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