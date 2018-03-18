OVERZICHT: Play-off 1-clubs zien 52 internationals uitzwermen - Wie speelt waar en wanneer?
Interlandbreak. Dan trekken de internationals naar hun respectievelijke nationale ploegen om oefenwedstrijden af te haspelen. En deze keer zijn ze met veel. De zes ploegen uit play-off 1 zien samen maar liefst 52 spelers vertrekken. De ene ploeg heeft er al meer last van dan de andere. RC Genk spant de kroon met 12 internationals die uitzwermen. Op de voet gevolgd door Standard (11) en Anderlecht (11), AA Gent (9), Club Brugge (6) en Charleroi (3). Omdat het heel wat sterkhouders betreft, wordt de voorbereiding op play-off 1 grondig verstoord. Dan komt er nog bij dat er verre verplaatsingen naar onder meer Amerika tussenzitten en sommige spelers amper gerecupereerd zullen zijn. De opener is Standard-Charleroi op vrijdag 30 maart, gevolgd door Anderlecht-AA Gent op zondag 1 april en Club-RC Genk op paasmaandag. (WDK)
CLUB BRUGGE 6
Marvelous Nakamba (Zimbabwe)
donderdag 22/3: Zambia-Zimbabwe
Dion Cools (U21 België)
donderdag 22/3: Nederland-België
maandag 26/3: België-Hongarije
Vladimir Gabulov (Rusland)
vrijdag 23/3: Rusland-Brazilië
dinsdag 27/3: Rusland-Frankrijk
Abdoulay Diaby (Mali)
vrijdag 23/3: Japan-Mali
Erhan Masovic (U21 Servië)
vrijdag 23/3: Gibraltar-Servië
Anthony Limbombe (België)
dinsdag 27/3: België-Saoedi-Arabië
ANDERLECHT 11
Lukasz Teodorczyk (Polen)
vrijdag 23/3: Polen-Nigeria
dinsdag 27/3: Polen-Zuid-Korea
Ryota Morioka (Japan)
vrijdag 23/3: Japan-Mali
dinsdag 27/3: Japan-Oekraïne (in Luik)
Ivan Obradovic (Servië)
vrijdag 23/3: Servië-Marokko
dinsdag 27/3: Nigeria-Servië
Alexandru Chipciu (Roemenië)
zaterdag 24/3: Israël-Roemenië
dinsdag 27/3: Roemenië-zweden
Silvère Ganvoula (Congo-Brazzaville)
maandag 26/3: Congo-Brazzaville-Guinee-Bissau (in Frankrijk)
Leander Dendoncker/Matz Sels (België)
dinsdag 27/3: België-Saoedi-Arabië
Kenny Saief (Amerika)
woensdag 28/3: USA-Paraguay
Francis Amuzu/Albert Sambi Lokonga/Alexis Saelemaekers (België U19)
woensdag 21/3: België-Frankrijk (in Spanje)
zaterdag 24/3: Bulgarije-België (in Spanje)
dinsdag 27/3: Spanje-België (in Spanje)
CHARLEROI 3
Christian Benavente (Peru)
vrijdag 23/3: Peru-Kroatië
dinsdag 27/3: IJsland-Peru
Kaveh Rezaei (Iran)
zaterdag 17/3: Iran-Sierra Leone (4-0, met een goal van Rezaei)
vrijdag 23/3: Tunesië-Iran
dinsdag 27/3: Algerije-Iran
Zajkov (Macedonië)
vrijdag 23/3: Finland-Macedonië
dinsdag 27/3: Azerbeidzjan-Macedonië
AA GENT 9
Lovre Kalinic (Kroatië)
zaterdag 24/3: Peru-Kroatië (in Miami)
woensdag 28/3: Mexico-Kroatië (in Arlington, Texas)
Moses Simon (Nigeria)
vrijdag 23/3: Polen-Nigeria
dinsdag 27/3: Nigeria-Servië
Dylan Bronn (Tunesië)
vrijdag 23/3: Tunesië-Iran
dinsdag 27/3: Tunesië-Costa Rica
Ricardo Avila (Panama)
donderdag 22/3: Denemarken-Panama
dinsdag 27/3: Zwitserland-Panama
Yuya Kubo (Japan)
vrijdag 23/3: Japan-Mali
dinsdag 27/3: Japan-Oekraïne (in Luik)
Sigurd Rosted (Noorwegen)
vrijdag 23/3: Noorwegen-Australië
maandag 26/3: Albanië-Noorwegen
Rangelo Janga (Curaçao)
vrijdag 23/3: Curaçao-Bolivië
maandag 26/3: Curaçao-Bolivië
Giorgi Chakvetadze (Georgië)
zaterdag 24/3: Georgië-Litouwen
dinsdag 27/3 Georgië-Estland
* AA Gent kwam met Georgië overeen dat Chakvetadze alleen de eerste interland speelt en op 25/3 terugkeert naar België
Roman Yaremchuk (Oekraïne)**
vrijdag 23/3: Saoedi Arabië-Oekraïne
dinsdag 27/3: Japan-Oekraïne (in Luik)
** Yaremchuk is geblesseerd aan de hamstring, maar moet zich in Kiev melden voor onderzoek
RC GENK 12
Danny Vukovic (Australië)
vrijdag 23/3: Noorwegen - Australië
dinsdag 27/3: Australië - Colombia (in Londen)
Marcus Ingvartsen (Denemarken)
donderdag 22/3: Denemarken-Panama
dinsdag 27/3: Denemarken-Chili
Aly Samatta (Tanzania)
donderdag 22/3: Algerije-Tanzania
dinsdag 27/3: Tanzania-DR Congo
Omar Colley (Gambia)
zaterdag 24/3: Gambia-Centraal Afrikaanse republiek
Amine Khammas (Marokko)
vrijdag 23/3: Servië-Marokko
dinsdag 27/3: Marokko-Oezbekistan
Nordin Jackers/Siebe Schrijvers/ Dries Wouters (U21 België)
donderdag 22/3: Nederland-België
maandag 26/3: België-Hongarije
Nikolaos Karelis (Griekenland)
vrijdag 23/3: Griekenland-Zwitserland
dinsdag 27/3: Egypte-Griekenland
Ruslan Malinovskyi (Oekraïne)
vrijdag 23/3: Saoedi-Arabië - Oekraïne
dinsdag 27/3: Japan - Oekraïne
Jere Uronen (Finland)
vrijdag 23/3: Finland-Macedonië
maandag 26/3: Finland-Malta
Edon Zhegrova (Kosovo)
zaterdag 24/3: Kosovo-Madagascar
dinsdag 27/3: Kosovo-Burkina Faso
STANDARD 11
Guillermo Ochoa (Mexico)
zaterdag 24/3: Mexico-IJsland
woensdag 28/3: Mexico-Kroatië
Duje Cop (Kroatië)
zaterdag 24/3: Peru-Kroatië
woensdag 28/3: Mexico-Kroatië
Razvan Marin (Roemenië)
zaterdag 24/3: Roemenië-Israël
dinsdag 27/3: Roemenië-Zweden
Collins Fai (Kameroen)
zondag 25/3: Kameroen-Koeweit
Christian Luyindama (DR Congo)
dinsdag 27/3: Tanzania-DR Congo
Paul-José Mpoku (DR Congo)
dinsdag 27/3: Tanzania-DR Congo
Kostas Laifis (Cyprus)
vrijdag 23/3: Cyprus-Montenegro
Uche Agbo (Nigeria)
vrijdag 23/3: Polen-Nigeria
dinsdag 27/3: Nigeria-Servië
Gojko Cimirot (Bosnië)
vrijdag 23/3: Bulgarije-Bosnië
dinsdag 27/3: Senegal-Bosnië
Valeriy Luchkevych (U21 Oekraïene)
donderdag 22/3: Oekraïene U21-Slovenïe U21
dinsdag 27/3: Engeland U21-Oekraïene U21
Moussa Djenepo (Mali)
vrijdag 23/3: Japan-Mali
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