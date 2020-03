OVERZICHT. Mechelen, Genk én Anderlecht maken op laatste speeldag uit wie PO1 speelt - Waasland-Beveren of Oostende degradeert - Club 15 punten los YP

07 maart 2020

21u54 1 Jupiler Pro League Pas volgende week kennen we de zesde deelnemer aan play-off 1, alarmfase donkerrood voor Waasland-Beveren onderin en Club Brugge 15 punten los: ziedaar de belangrijkste conclusies van de voorlaatste speeldag in de Jupiler Pro League.

DE SITUATIE OM PLAY-OFF 1:

Pas op de laatste speeldag zullen we te weten komen wie het laatste ticket voor play-off 1 krijgt. Mechelen schoot zichzelf in de voet door 1-1 gelijk te spelen tegen Eupen, terwijl Genk en Anderlecht wél deden wat van hen verwacht werd. Malinwa heeft net als Racing Genk 44 punten en een doelsaldo van +3, maar heeft één doelpunt meer gemaakt dan Genk (46 tegenover 45). Volgende week kijken de twee ploegen elkaar in de ogen in Genk, Anderlecht (43 punten) moet naar STVV.

De stand in de strijd om PO1:

6. KV Mechelen 44

7. Racing Genk 44

8. Anderlecht 43

De verslagen:

Anderlecht vernedert Zulte Waregem! (7-0)

Mechelen schiet zichzelf in de voet na enorme misser Swinkels (1-1)

Genk wint bij KV Oostende en doet volop mee (2-4)

DE STRIJD OM HET BEHOUD:

Onderaan lijkt het doodsvonnis van Waasland-Beveren getekend. De Oost-Vlamingen (20 punten) gingen net als concurrenten Cercle (23 ptn) en KV Oostende (22) ten onder, maar de Bruggelingen zijn gered omdat ze na volgende week sowieso meer gewonnen wedstrijden (7) hebben dan de troepen van Dirk Geeraerd (5). Die treffen volgende week thuis de buren uit AA Gent, terwijl Oostende naar… Cercle moet.

De stand onderin:

14. Cercle Brugge 23 punten

15. KV Oostende 22

16. Waasland-Beveren 20

De verslagen:

Vanaken en Diatta schenken Club zege in derby tegen Cercle (2-1)

Doodsvonnis bijna getekend: Waasland-Beveren moet moet achtervolgen in Moeskroen (1-0)

Oostende verliest tegen Genk en is nog niet zeker van het behoud (2-4)

DE STAND BOVENIN

Helemaal bovenaan in de stand heeft Club Brugge een uitstékende zaak gedaan. Zelf won het de derby tegen Cercle met 2-1 na goals van Vanaken en Diatta en zo loopt blauw-zwart liefst 15 punten uit op de nummer twee in de stand. Dat is nog altijd AA Gent, maar de Buffalo’s kregen vanavond een flinke draai om de oren van Charleroi: 1-4. ’t Was ineens ook de eerste thuisnederlaag voor de mannen van Jess Thorup.

De stand helemaal bovenaan:

1. Club Brugge 70 punten

2. AA Gent 55

3. Charleroi 54

De wedstrijdverslagen:

AA Gent lijdt eerste thuisnederlaag tegen Charleroi en ‘t was meteen een stevige (1-4)

Refaelov bezorgt Antwerp volle buit in Kortrijk (0-1)

Standard en STVV komen niet tot scoren (0-0)

Het programma van de laatste speeldag (zondag 15 maart, 18u)

Genk-KV Mechelen

STVV-Anderlecht

-

Cercle-Oostende

Waasland-Beveren - AA Gent

-

Eupen-Club Brugge

Antwerp-Moeskroen

Charleroi-Kortrijk

Zulte Waregem-Standard