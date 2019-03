OVERZICHT. Genk start play-off 1 met 4 punten voor op Club, 5 op Standard, 6 op Anderlecht en zo ziet play-off 2 eruit ODBS

17 maart 2019

20u16 8 Jupiler Pro League AA Gent heeft zich als zesde en laatste club in play-off 1 gehesen. Dankzij een 0-2-zege bij Sint-Truiden blijven de Buffalo’s zich een blamage bespaard. Voor de Kanaries dan toch play-off 2: een zure pil. Zo zitten de klassieke ‘Grote Vijf’ in play-off 1, samen met het ook financieel sterke Antwerp. Genk telt 4 punten meer dan eerste achtervolger Club, maar daarna zit iedereen op een zakdoek bijeen. Tussen Club en het nummer zes Antwerp zitten amper 3 punten. Spanning troef.

Gewogen en te licht bevonden. Sint-Truiden was verplicht om te winnen op Stayen tegen AA Gent, maar kon nooit aanspraak maken op de winst. Zeker toen Acolatse aan het blunderen ging en Yaremchuk afstrafte (0-1), werd het een quasi ‘mission impossible’ voor de Kanaries. Toen de vormzwangere Yaremchuk er na de pauze 0-2 van maakte, was AA Gent zegezeker. Sint-Truiden bleef proberen, maar kon zich alleen maar neerleggen bij het lot van play-off 2. Daarin ontmoet het Charleroi, Eupen, KV Oostende, Beerschot-Wilrijk en Westerlo. Lachende gezichten bij Gent: opdacht alsnog volbracht via 12 op 12 en op 1 mei nog een bekerfinale tegen KV Mechelen. En dus toch geen vreemde eend in de bijt, dit seizoen in PO1.

De verrassing van de slotspeeldag van de reguliere competitie, viel in Jan Breydel waar Moeskroen zijn reputatie van reuzendoder alle eer aandeed via een 1-2-zege. Alleen kon RC Genk niet voluit profiteren. De leider bleef steken op een 3-3 aan de Gaverbeek. Genk sluit zo met 7 punten meer af dan Club Brugge, wat na de halvering van de punten een voorsprong van 4 punten betekent.

Standard profiteerde, zij het niet zonder moeite. Van 0-3 achter naar 4-3. De Rouches klimmen zo tot op amper één puntje van Club en dienen zich als outsider in het titeldebat aan. Ook Anderlecht had het niet onder de markt in Oostende, maar won toch weer met 0-2. Verschaeren pakte uit met twee assists, Bolasi en Santini scoorden. Paars-wit start aan de play-offs met een achterstand van 6 punten op Genk. Gent en een B-ploeg van Antwerp, dat nu bij Kortrijk onderuit ging met 2-0, tellen met 25 punten er eentje minder dan Anderlecht.

Morgen om 17u wordt de kalender van de play-offs bekendgemaakt. Het startschot wordt gegeven op vrijdag 29 maart.

Play-off I

RC Genk - 32 punten *

Club Brugge 28

Standard 27 *

Anderlecht 26 *

AA Gent 25

Antwerp 25 *

* = half punt extra na de puntendeling

Play-off II A

STVV

Charleroi

Eupen

KV Oostende

Beerschot-Wilrijk

Westerlo

Play-off II B

KV Kortrijk

Moeskroen

Zulte Waregem

Cercle Brugge

Waasland-Beveren

Union