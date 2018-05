OVERZICHT: Champions League, Europa League, barrages of helemaal niets? Dit zijn de resultaten van bewogen Play-Off 1 VDVJ

20 mei 2018

20u10 6 Jupiler Pro League Club Brugge mag de landstitel dan al op zak hebben, de strijd om de overige Europese plaatsen gaf op de tiende en laatste speeldag van play-off 1 nog de nodige suspens. Standard en Gent toonden zich de winnaars. Zij pakten respectievelijk de tweede en vierde plaats ten nadele van Anderlecht en Genk.

PLAATS 1 - CLUB BRUGGE: 46 punten

De hoofdvogel is afgeschoten, ondanks dat Club zowaar in Jan Breydel onderuit ging en niet tot scoren kwam tegen de buren van AA Gent (0-1). Maar na de veroverde titel klonk vorige zondagavond in Brugge al de Champions League-hymne. En in gedachten ongetwijfeld ook rinkelende euro's, want blauw-zwart heeft de financiële jackpot beet. De volgende editie van het kampioenenbal wordt de lucratiefste ooit, met een prijzenpot die ongeveer 30% de hoogte inschiet. Alleen het startgeld levert zowat 15 miljoen euro op. Daarbovenop komen nog prestatiebonussen (deels op basis van het verleden) en TV-gelden. Wellicht mag Club zich dus minimaal 25 miljoen euro rijker rekenen. Behoudens een mirakel komt het in pot 4 terecht. Het treft dus zeker één van de kampioenen uit de zes grootste competities (Barcelona, Bayern, Man City, Juventus, PSG en Lokomotiv Moskou), Europa League-houder Atlético Madrid of de toekomstige CL-winnaar. Ook in pot 2 (met onder meer Man U, Porto en Dortmund) en 3 (AS Roma, Schalke 04, ...) wachten veel kleppers.

PLAATS 2 - STANDARD: 43 punten

Standard mag dankzij de draw in Charleroi (0-0) en de thuisnederlaag van Anderlecht tegen Genk (1-2) zijn kans wagen in de derde voorronde van de Champions League. Een heel sterke 21 op 30 doet de Rouches in play-off 1 over Anderlecht springen naar de tweede plaats. Voor Standard zijn twee van de vier potentiële tegenstanders al gekend: Benfica en Dinamo Kiev. Wellicht komen daar nog Basel en Ajax bij. Geen clubs uit de grootste voetballanden meer dus - zij plaatsen zich in de nieuwe formule rechtstreeks voor de poules.

In tegenstelling tot de voorbije seizoenen is de Belgische nummer twee wel zeker van Europees voetbal tot Nieuwjaar. Want mocht het verkeerd lopen in de derde of vierde CL-voorronde belandt Standard meteen in de groepsfase van de Europa League. Al is een stuntparcours richting het kampioenenbal uiteraard (financieel) veel aantrekkelijker.

PLAATS 3 - ANDERLECHT: 40 punten

Anderlecht moet zich na een nieuwe opdoffer, ditmaal thuis tegen Genk (1-2), tevreden stellen met de derde plaats. Het mag door de bekerwinst van Standard wel rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. Ook die is, net als de Champions League, financieel veel interessanter. Pas in juli wordt de definitieve prijzenpot vastgelegd, maar ingewijden spreken over een toename van vijftig procent van 400 naar 600 miljoen euro. Dat zou betekenen dat deelname aan de poules niet langer 2,6, maar wel 4 miljoen oplevert. Prestatiebonussen en tv-gelden, die eveneens stijgen, niet meegerekend. Over de potentiële tegenstanders kan momenteel weinig tot niks gezegd worden.

PLAATS 4 - AA GENT: 39 punten

AA Gent zorgde voor de verrassing van de laatste speeldag van Play-Off 1 door dankzij een goal van Kubo in het Jan Breydel te triomferen en Club zelfs het scoren te beletten: 0-1. De beloning: een extra week vakantie én een ticket naar de derde voorronde van de Europa League. Na de verhoging van het prijzengeld goed voor ongeveer 300.000 euro.

PLAATS 5 - RC GENK: 38 punten

Genk is zo'n beetje de pineut van de slotspeeldag: het boekte een knappe zege in het Constant Vanden Stock-stadion met mooie goals van Wouters en Trossard, maar zag ook Gent winnen en klokt af op plaats vijf. In één confrontatie zullen Genk en de winnaar van Zulte Waregem - Lokeren uitmaken wie het laatste Europese ticket krijgt. Dat geeft recht op de tweede EL-voorronde. De vroege competitiestart moet je er wel bijnemen. Reeds op 19 juni wordt geloot voor de matchen op 26 juli en 2 augustus.

PLAATS 6 - CHARLEROI: 34 punten

Als enige ploeg koopt Charleroi niets na Play-Off 1. En dat ondanks dat het de play-offs op een tweede plaats gestart was. Maar alle jus bleek uit de Zebra's verdwenen en ook thuis tegen de Rouches werd er niet meer gescoord: 0-0.

