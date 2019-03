OVERZICHT. Anderlecht en Standard zeker van Play-Off 1. STVV laat zege liggen en moét nu winnen van Gent ODBS

10 maart 2019

20u23 0 Jupiler Pro League En toen waren ze met vijf. Na vorige week Antwerp zijn nu ook Standard en, jawel, Anderlecht zeker van deelname aan Play-Off 1. In een rechtstreeks duel bepalen Sint-Truiden en AA Gent volgende week zondag (18u) wie het laatste ticket pakt. De Kanaries moéten winnen.

De kaarten van de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie zijn geschud en hebben voor de nodige beslissingen gezorgd. Terwijl de kloof aan de top tussen leider Genk en eerste achtervolger Club Brugge 6 punten blijft, hebben Standard, Anderlecht en Gent zich tot winnaar gekroond. De Rouches mogen zich opmaken voor Play-Off 1 na winst in Cercle Brugge. Standard stond snel op 0-2, al werd het na een flater van Cavanda nog zweten (1-2). Ook Anderlecht had geen makkelijke namiddag, ondanks dat de 2-0 anders doet vermoeden. Kortrijk kwam enkele keren bijzonder gevaarlijk opzetten. Maar Kums deed met twee goals Coucke en heel het Astridpark opgelucht ademhalen. Als Anderlecht volgende week verliest in Oostende, kunnen zowel Gent als STVV niet voorbij paars-wit. Sint-Truiden heeft bij gelijk aantal punten minder gewonnen matchen dan Anderlecht.

De verliezer in de PO1-strijd vanavond werd zo Sint-Truiden. De ploeg van Brys kwam in een nochtans erg genietbare en ook evenwichtige partij op Le Canonnier niet verder dan 1-1. Awoniyi maakte de 0-1 van Kamada ongedaan. STVV speelde in de slotfase nog tegen negen Moeskroen-spelers, maar schoot zichzelf in de eigen voet. Tot opluchting van ook Gent. De Buffalo’s haalden het in de Ghelamco Arena met 2-1 van Oostende. Op enige mooie wijze zorgde Nastic nog voor Gentse vertwijfeling en de gelijkmaker, maar een cruciale goal van Dompé bracht de beslissing. De Buffalo’s hebben in Sint-Truiden genoeg aan een puntje.

Alle ogen straks op Stayen gericht dus, in een heruitgave van de kwartfinale van de Cup. Toen trok Gent in december met 1-3 aan het langste eind via goals van Yaremchuk en Dompé (2), ook de doelpuntenmakers van vandaag. Als Gent het haalt, zitten alle clubs uit de zogenaamde ‘G5' samen met Antwerp in Play-Off 1.

