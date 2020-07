Overkoepelend supportersorgaan verbijsterd over aftrapuren: “Dit is een middenvinger van de Pro League” DMM

08 juli 2020

14u33

Bron: Belga 0 Voetbal Belgian Supporters, de overkoepelende federatie van supportersverenigingen, is niet te spreken over de tijdslots die Eleven Sports en de Pro League zijn overeengekomen voor de competitiewedstrijden in 1A. “De Pro League steekt een middenvinger op naar hun belangrijkste stakeholder, namelijk de voetbalfans.

In het nieuwe mediacontract voorziet rechtenhouder Eleven Sports op zaterdag- en zondagnamiddag een extra tijdslot, zodat er geen overlapping meer is tussen de 1A-wedstrijden. Volgend seizoen kan de voetbalsupporter elke wedstrijd dus live volgen op de buis. “De nieuwe regeling over aftraptijden slaat elke voetbalsupporter met verstomming”, zegt Janssis daarover.

Toen de eerste geruchten over de maximale spreiding van de wedstrijduren de kop opstaken, hield Belgian Supporters een bevraging bij de Belgische voetbalsupporters. De resultaten daarvan werden met Pro League en Eleven Sports gedeeld op een overlegmoment in april. “Uit die enquête bleek dat de aftraptijden het grootste pijnpunt was in de mediarechtendeal”, reageert Eddy Janssis, voorzitter van Belgian Supporters.

“Supporters combineren hun passie voor voetbal immers ook met werkuren, hun gezinsleden en veel supporters beoefenen ook zelf sport. Een verplaatsing organiseren kost veel geld en moeite aan elke supportersclub. Wanneer wedstrijden nu op de meest bizarre momenten gespeeld worden, dreigt het faillissement voor veel supportersverenigingen.”

Volgens de voorzitter van Belgian Supporters maalt de Pro League helemaal niet om supporters. “Zowel in het betaald voetbal, maar zeker ook in het amateurvoetbal, dreigt deze regeling het volledige supportersleven naar de televisie te verbannen. Dit tast niet enkel het hart van ons voetbal aan, maar het zet ook de financiële levensvatbaarheid van voetbalclubs uit het amateurvoetbal zwaar onder druk”, meent Janssis.

“Schijnbaar wil men het Belgische voetbal competitief houden, maar dit zal alvast niet lukken wanneer men supporters uit het stadion weert. De Belgische voetbalsupporters zijn verbouwereerd over deze regeling. Voetbalclubs, de Pro League én hun sponsors steken hiermee een middenvinger op naar hun belangrijkste stakeholder.”

Belgian Supporters vraagt bij de kalenderplanning erop toe te zien dat de wedstrijden die op vrijdag en zondag worden gespeeld evenredig worden verdeeld onder alle clubs. “En die vraag geldt ook voor de tijdstippen van de wedstrijden. Op de minder gunstige speelmomenten moet men rekening houden met de tijd en de afstand om naar de wedstrijden te gaan.”

“Bijvoorbeeld voor een match op zondag om 20u45 kan je best twee ploegen tegenover elkaar zetten die niet ver van elkaar gelegen zijn”, aldus Janssis. “Wij willen dit verankerd zien in een akkoord en willen bij de uitwerking hiervan structureel betrokken worden.”

