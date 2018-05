Overbodige match op Stayen eindigt op logisch gelijkspel Philip Kevers

19 mei 2018

22u00 0 Jupiler Pro League In een 'overbodige' match zonder veel animo hielden STVV en Lokeren elkaar in evenwicht. De Kanaries kunnen met vakantie. De Oost-Vlamingen kunnen zich vanaf nu vol concentreren op een finale tegen Zulte-Waregem.

Een match zonder inzet was het op Stayen, zeker voor Lokeren dat alleen maar wat vertrouwen kon tanken met het oog op de play-off 2 finale.. En dus nam Peter Maes geen risico en liet hij met Skulason, Marzo, Marecek, Joher en De Ridder vijf spelers aan de kant die op één gele kaart van een schorsing stonden. Ook voor Sint-Truiden stond er nog nauwelijks iets op het spel. Maar Jonas De Roeck wilde afscheid nemen in schoonheid en startte daarom nagenoeg met zijn sterkste opstelling. Opvallend was wel dat hij niet Botaka of Boli maar Bourard in de basis dropte. Over naar de match. Die begon gelijk opgaand met weliswaar de betere kansen voor de bezoekers. Toch was het STVV dat op het half uur op voorsprong klom. De Norre zette mooi door op links en legde perfect terug op Bezus die De Wolf van op zo' elf meter kansloos liet.

STVV zou STVV niet zijn als ze die voorsprong niet snel uit handen zouden geven. Zo geschiedde. Een slechte inspeelpas van Goutas werd eerst onderschept door Straetman en vervolgens afgestraft door Cevallos. Zo stond het geen vijf minuten na de openingstreffer weer gelijk. 1-1 was ook de ruststand. Weinig animo in de tweede helft. Tot Bezus een strafschop versierde toen hij zich mooi vrij draaide tussen twee verdedigers en Monsecour hem foutief afstopte. Ref Verboomen legde de bal op de stip. Het sein voor doelman De Wolf om zijn kunnen te tonen. Eerst koos hij de goede hoek bij de strafschop van Kitsiou, vlak nadien toonde hij zich bijzonder attent op een dichte knik van Teixeira. Intussen zaten we al in het laatste kwartier. Daarin gebeurde er niks meer. Wel claimde Lokeren nog een strafschop voor handspel. Maar de VAR -aanwezig in deze play-off 2 match op Stayen- greep niet in. En dus bleef het 1-1.