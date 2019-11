Over en out voor Mazzu: Genk verliest nu ook van Gent na goals van Depoitre en David YP/GVS

10 november 2019

19u47 2 KRC Genk GNK GNK 0 einde 2 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Zijn de dagen van Felice Mazzu als coach van Racing Genk geteld? Na een snelle treffer in de eerste helft en een zo mogelijk nog vluggere goal na rust won AA Gent met 0-2 in Limburg. Depoitre en David waren de boosdoeners. En zo verloor Mazzu de match die hij absoluut moest winnen. De Buffalo’s stomen daarentegen door en staan nu tweede op vijf punten van Club Brugge.

Daar sta je dan, na twee minuten, als de C4 boven je hoofd hangt. Felice Mazzu keek vol ongeloof toen Laurent Depoitre quasi vlak na het beginsignaal raak trof. Coucke duwde een knal van Mohammadi tot bij de rijzige spits, die niet miste. 0-1. AA Gent was baas, maar na een kwartier nam de landskampioen over. Het begon bij een schuchter schotje van De Norre, maar nadien stapelden de kansen zich op voor de Limburgers. Een poging van Samatta, een knappe knal van Hrosovsky en een afstandsschot en kopstoot van Onuachu werden onschadelijk gemaakt door Kaminski. De Norre schoot nog over. Mogelijkheden genoeg, maar geen 1-1 halfweg. Aan de overkant kwam Coucke met de schrik vrij toen hij zijn kooi weifelend verliet. Depoitre zette nog zijn teen tegen het leer, zonder succes.

Had Genk geleerd uit de vroege domper uit de eerste helft? Wel... neen. Na amper 80 seconden stak Yaremchuk diep tot bij David, de Canadees maakte zijn achtste van het seizoen. Heynen reageerde meteen, maar ook met die poging wist Kaminski zich raad. De thuisfans die hoopten dat het vuur opnieuw werd aangewakkerd, waren eraan voor de moeite. Na de bemoedigende prestatie tegen Liverpool was het vertrouwen en de ziel van de ploeg opnieuw ver te zoeken. Een flauw kopballetje van Onuachu en een slap schot van Samatta. Meer kwam er niet. De Genkse supporters dropen ontgoocheld af, en dan miste David vlak voor tijd nog de 0-3.

Zo verliest Mazzu de match die hij absoluut moest winnen, zit zijn avontuur in Limburg er nu al op? AA Gent dendert daarentegen voort, de Buffalo’s rukken op naar de tweede plaats en staan nu op vijf punten van leider Club Brugge.