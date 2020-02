Oulare bezorgt Standard felbevochten zege tegen Antwerp met fantastische pegel, Rouches zeker van play-off 1 Frank Dekeyser/TLB

22 februari 2020

19u51 8 Standard STA STA 1 einde 0 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Standard heeft zijn ticket voor play-off 1 op zak. De Rouches wonnen een intense match tegen Antwerp - aan die rivaliteit gaan we nog plezier beleven (hopelijk). Oh ja, de goal van Oulare was wonderschoon.

Sclessin zat afgeladen vol voor de komst van Antwerp. De Luikse fans waren de bekernederlaag midden december nog niet vergeten.

De fratsen van Lamkel Zé na die match ook niet. Hij werd al van bij de opwarming uitgefloten. Dat zou negentig minuten duren.

László Bölöni koos voor gewapend beton tegen Standard – Defour, De Sart, Haroun, Hoedt, Seck, Mbokani. Potig, sterk, stevig. À la guerre comme à la guerre.

Zijn strategie was duidelijk. Alles dichthouden en de lange bal op Mbokani.

Alleen zit Dieu al een paar weken niet lekker in zijn vel.

Standard voetbalde scherp voor de rust.

Krachtig in de duels, geconcentreerd en intensief. De Rouches kregen ook de beste kansen. Lestienne kwam alleen voor Bolat, maar trapte op de doelman.

Bolat was even later ook alert op een laag schot van Bastien. En Antwerp? Bodart had geen probleem op een poging van Mbokani.

En dan was er minuut 34.

Carcela dribbelde zich vast, de bal bleef liggen, Oulare ramde binnen van net buiten de rechthoek. Een schicht – boem! Ga dat zien. Oulare was voorts bijzonder sterk.

De voorsprong aan de rust was verdiend.

In de tweede helft kregen we ander Antwerp te zien. Lamkel Zé kreeg onmiddellijk een grote kans – hij mikte oog in oog met Bodart onbeholpen naast. Tjonge, wat een mogelijkheid.

De Great Old nam de wedstrijd in handen. Ze begonnen beter te voetballen, de combinaties werden beter én ze dreigden.

Het schot van Lamkel Zé – hij kreeg even voordien een aansteker naar het hoofd, dat was ook onnodig – was venijnig, de redding van Bodart broodnodig en uitstekend.

Carcela besloot aan de overkant na een leuke dribbel op Bolat.

De intensiteit verhoogde in het slot. De duels werden feller, Antwerp ging op zoek naar de gelijkmaker. Bölöni gooide Gano naast Mbokani. Power play.

Veel leverde dat niet meer op. Een schot van Juklerod, voorlangs. C’est tout.

Standard won, Sclessin daverde.

De Rouches zijn zeker van een plaats in play-off 1.