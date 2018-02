Orlando Sá op weg naar China? Portugees zegt niet neen tegen transfer

Frank Dekeyser

25 februari 2018

17u46 2

Verliest Standard topschutter Orlando Sá? De kans is reëel. De Rouches kregen aanbiedingen uit China voor de Portugese aanvaller en Sá zelf zegt niet neen tegen een transfer. Hij kan zijn financiële toekomst veiligstellen in de Super League. De vraag is of Standard zelf wil meewerken aan een transfer. Ze hebben enkel Emond en Cop achter de hand als diepe spits en ze zien Sá als een belangrijke schakel in de jacht op play-off 1. De transfermarkt in China is nog open tot woensdag. Bang afwachten voor de fans van de Rouches.