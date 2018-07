Orlando Sá: "Iets in mij wist dat ik op termijn zou terugkeren naar Standard" Frank Dekeyser

24 juli 2018

18u29 0 Jupiler Pro League Orlando Sá is gelukkig. Standard is gelukkig. De fans zijn gelukkig. De Portugees keert terug naar de ploeg van zijn hart. “Toen ik mijn contract tekende, voelde het aan alsof ik thuiskwam.”

“Nice to see you again guys.”

Orlando Sá stapte de perszaal al lachend binnen. Blij dat hij terug is bij de Rouches na een minder succesvol avontuur in China bij Henan Jianye. Daar speelde hij sinds februari. “Ik wil niet te veel praten over wat er de laatste maanden gebeurd is”, aldus Sá. “Maar… de directie en de eigenaar van Henan zijn altijd correct geweest. Zij begrijpen dat ik wilde terugkeren – het was meteen duidelijk voor hen. Ze hebben dan ook niet moeilijk gedaan.”

Standard haalde Sá gratis terug naar België. Dat hij in februari überhaupt vertrok, daar heeft de Portugees geen spijt van. “Ik heb die beslissing toen samen met de club genomen. Het was op dat moment het beste voor alle partijen. Maar nu zit ik met mijn hoofd tweehonderd procent bij de club. (lacht) Ik zal in de nabije toekomst niet meer denken aan een transfer.”

Helemaal fit is Sá nog niet. Het is onduidelijk of hij vrijdag al kan spelen tegen AA Gent. “Ik heb nog wat tijd nodig. Al denk ik wel dat ik binnen dit en twee weken op conditioneel vlak in orde zal zijn. Daar zal ik nu voor werken.”

Vertrek naar China of niet, Sá droeg Standard altijd een warm hart toe. “Ik ben altijd in contact gebleven met mensen binnen de club”, zegt hij. “Onder meer met Olivier Renard (hoofd scouting, red.) en Olivier Smeets (de persverantwoordelijke, red.) Toen ik voelde dat een terugkeer mogelijk was, is het snel gegaan. Hoe de spelers reageerden? (lacht) Het was grappig. Sommigen hadden me in februari al gezegd ‘je zal hier snel terug staan’. Weet je: toen ik voor het eerst terug binnenkwam in de kleedkamer na mijn transfer... Het was een déjà-vu. Ik kan niet uitleggen hoe het voelde. Ik zit op dezelfde plaats, ik parkeer op dezelfde plaats, ik woon terug in mijn oude appartement. (lacht) Ik heb altijd gezegd dat ze het moesten vrijhouden. Koutroubis heeft er gewoond, Milos (Kosanovic, red.) ook. Ik snap hen, het is een leuk appartement. (lacht) Maar nu woon ik er terug. Iets in mij wist dat ik op termijn zou terugkeren naar Standard. Toen ik mijn contract tekende, voelde het alsof ik thuiskwam. Mijn gezin houdt van de stad, ik ook. Ik heb hier vrienden… Mijn motivatie is nog groter dan vroeger. Hopelijk kunnen we dit seizoen iets mooi bereiken. We zullen er alleszins voor vechten.”

Nog dit: Orlando Sá speelt al jaar en dag met het rugnummer 70. Iets wat door nieuwe interne regels bij Standard niet meer mogelijk is sinds dit seizoen. “Ik moet nog eens met het bestuur spreken”, lachte de Portugees. “Ik wil mijn rugnummer terug. Hopelijk stemmen ze ermee in.”