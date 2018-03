Opvallend: Eupen rekent ook voor cruciaal duel tegen Moeskroen niet op topschutter Mbaye Leye Hans Op de Beeck

10 maart 2018

18u41 0

Claude Makélélé drijft zijn vete met Mbaye Leye ten top: de coach van Eupen selecteert de spits ook niet voor de laatste match van de reguliere competitie, thuis tegen Moeskroen. De 35-jarige spits is nochtans de topschutter van de Panda's met 10 goals en 4 assists, maar wordt de voorbije weken genegeerd door Makélélé. Leye kwam voor het laatst in actie in de met 3-2 verloren partij bij Zulte Waregem. Naar de juiste reden is het gissen: past Leye niet langer in het tactische plan van Makélélé, of uitte de gewezen spits van Zulte Waregem kritiek op de trainer of club? Of wordt Leye niet langer opgesteld omdat hij in de voorbije wintermercato flirtte met een transfer naar... KV Mechelen?