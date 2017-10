Opvallend: Delferière krijgt week rust Xander Crockaert

Scheidsrechter Sébastien Delferière was vrijdag bij Gent de gebeten hond nadat hij twee keer weigerde de bal op de stip te leggen voor de Buffalo’s. Dat brak de troepen van Yves Vanderhaeghe zuur op, want Charleroi won zo in eigen huis met 2-1. Opvallend: Delferière wordt nu een week van het voetbalveld weggehouden.

De timing is toch wel opmerkelijk, zeker aangezien onze nummer één dit weekend geen topmatch zal fluiten. En dat met onder meer Gent-Standard en Anderlecht-Club Brugge op het programma. Donderdag fluit hij in de Europa League wel nog het duel tussen Lokomotiv Moskou en Sheriff.

De Witte kritisch

AA Gent-voorzitter Ivan De Witte was na afloop hard voor Delferière. “Dat videoref Pots niet ‘hard’ genoeg aandrong, is onzin. ‘Hard’ of ‘niet hard’: waar zijn we dan in godsnaam mee bezig? De videoref heeft zijn verantwoordelijkheid wel degelijk genomen. Het is onbegrijpelijk dat Delferière niet ingreep. Vergelijk het met een rechter die een bewijsstuk krijgt aangeleverd en het bewust negeert.”

Hieronder de aanduidingen voor de wedstrijden van komend weekend:

