Opstand dreigt over mediacontract, vooral ‘kleintje’ Antwerp roert zich Pieter-Jan Calcoen & Niels Vleminckx

12 februari 2020

03u00 2 Pro League Een opstand dreigt. Op de Raad van Bestuur maandag was een consensus in de maak over de verdeelsleutel van de bijkomende 20,5 miljoen euro aan tv-geld, maar binnen de K11 heerst nu tóch onvrede over het voorstel. Zeker ‘kleintje’ Antwerp voelt zich benadeeld.

Het leek een gelopen race. De aanwezigen op de Raad van Bestuur van de Pro League maandagavond - waarin de grote clubs sterk vertegenwoordigd zijn - waren er gerust in: de verdeelsleutel voor de bijkomende 20,5 miljoen euro aan tv-geld was officieus goedgekeurd en Eleven Sports zou de rechten kopen voor een recordbedrag van 103 miljoen euro. Amper twaalf uur later zag de wereld er evenwel helemaal anders uit: de teams die niet welkom waren op de meeting in de bondsgebouwen in Brussel zijn zich ineens beginnen roeren - het telefoon- en mailverkeer tussen de clubleiders was gisteren bijzonder intens.

LEES OOK IN HLN+. Eleven in poleposition voor het mediacontract, maar plots vragen enkele clubs zich af: hoe zeker zijn we dat we ons geld krijgen?

De verdeelsleutel is het belangrijkste discussiepunt. Het had er maandag alle schijn van dat de G5 tachtig procent van de extra 20,5 miljoen euro (ongeveer 16,4 miljoen euro) onderling mochten verdelen, de negentien andere profclubs moesten het met de kruimels doen. De G5 vond dat maar fair: per slot van rekening hadden zij de meerwaarde gecreëerd, niet de kleintjes. Twintig procent, dat was voor de K11 en 1B-clubs nog nét te verdedigen, maar in werkelijkheid zou het eerder om vijftien procent gaan. Dat is omdat bijvoorbeeld de Europese compensatie (1,8 miljoen euro die de Europese deelnemers afstaan aan de niet-deelnemers) zou afnemen.

“Wij zijn geen meelopers”

Met die schrale vijftien procent in de praktijk kunnen de kleintjes niet leven. Nog voor de Algemene Vergadering van deze ochtend komen zij samen om een gezamenlijk standpunt in te nemen. <<De baby-vergadering>>, doet een bestuurslid van een topclub er smalend over. <<En ze zullen wel weer in foetushouding gaan liggen, zeker?>> Dat laatste zal effectief gebeuren: het gros van de K11 wil meer centen, Antwerp op kop. Anders wordt de financiële kloof met de topploegen te groot, klinkt het. <<Wij zijn geen meelopers>>, is de teneur bij onder meer Antwerp, KV Mechelen en Zulte Waregem. Charleroi wil wel trouw blijven aan de afspraak van maandag.

Het is logisch dat Antwerp zich benadeeld voelt. De club van geldschieter Paul Gheysens haalt voor het tweede seizoen op rij play-off 1, speelt de bekerfinale en blijft waarschijnlijk ook de komende jaren een vaste waarde in de top zes, maar toch zouden zij minder tv-geld krijgen dan de concurrentie bovenin - het verschil bedraagt jaarlijks <<enkele miljoenen>>. Bovendien zit Luciano D’Onofrio, ondanks meerdere pogingen, niet namens Antwerp in de Raad van Bestuur, wat de club nu zuur zou opbreken. Al was het maar omdat de datum van de Algemene Vergadering zonder overleg vervroegd is naar... vandaag.

Ook binnen G5 discussie

Opvallend detail: ook over de verdeelsleutel van de tachtig procent bestaat binnen de G5 discussie. Anderlecht zou graag hebben dat diegene met de meeste kijkers het meeste inkomsten krijgt, terwijl de klassieke parameter het klassement is - u kunt zelf wel verzinnen waarom Marc Coucke dat plannetje bedacht heeft. Wellicht komt er wel een compromis, waarbij één derde van de 20,5 miljoen euro uitgekeerd wordt op basis van de kijkcijfers.

Het is zeer de vraag of het in deze context - voor de verdeelsleutel is unanimiteit van de stemmen nodig, de onrust bij de K11 en in 1B is immens - vandaag tot een toekenning van het tv-contract zal komen. De twee dossiers zijn immers aan mekaar gelinkt. Wat ook niet helpt, is dat er sinds gisterochtend onder de clubs bedenkingen zijn over de financiële garanties die favoriet Eleven Sports (niet) kan voorleggen. Nochtans zijn zij inhoudelijk leading én is hun bod het hoogste, maar het wordt misschien toch nog spannend.

Een quote gesprokkeld bij een K11-club ter afsluiting: <<De kans op een akkoord? Naar mijn schatting: zo goed als nul procent.>>