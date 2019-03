Opschudding in Genk: Samatta scoort, maar ref ziet er geen goal in. VAR kan door technisch probleem niet ingrijpen Redactie

10 maart 2019

19u04 0

Vreemde fase op slag van rust in Genk. Samatta trapte de thuisploeg via de onderkant van de lat op voorsprong tegen Lokeren, maar ref Bert Put zag er geen goal in. En de VAR kon wegens een technisch probleem, waarschijnlijk veroorzaakt door het stormweer, niet ingrijpen. Frustraties alom bij Clement en co. Zo doken beide teams met een 0-0-stand richting kleedkamers.

Arbitrage in Belgie. Het blijft een probleem. Terechte goal niet toegekend voor @KRCGenkofficial @sporza @playsports #gnklok pic.twitter.com/gxHvgT3gsc Kris Lemmens(@ krislemmens) link