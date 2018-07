Opportuniteit voor Belgische clubs? Leye en Eupen uit mekaar Pieter-Jan Calcoen

18 juli 2018

11u27 0 Jupiler Pro League Het onvermijdelijke is gebeurd. Mbaye Leye (35) is niet langer een speler van AS Eupen. Zijn contract werd in onderling overleg ontbonden.

Negen goals: dat waren de statistieken van Mbaye Leye vorig seizoen bij AS Eupen. De Senegalees, overgekomen van Zulte Waregem en getekend voor drie seizoenen in de Oostkantons, had zo een groot aandeel in het behoud. Toch werd al snel duidelijk dat nieuwe coach Claude Makelélé het niet op Leye begrepen had. Na enkele weken al stelde hij zijn meest productieve spits niet meer op. De echte reden daarvan kwam nooit naar buiten.

Toen Makelélé ook bij de start van de voorbereiding besliste om geen beroep te doen op Leye - hij mocht niet mee op stage - zocht de speler een oplossing. Die is er nu gevonden: zijn contract werd in onderling overleg ontbonden. Dat betekent dat Leye, die al die tijd een individueel programma afwerkte en dus fit is, vrij is om bij een andere club aan de slag te gaan. Mogelijk kan hij een opportuniteit betekenen voor eersteklassers die scorend vermogen en/of leiderschap zoeken.