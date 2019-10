Oppermachtig Club Brugge laat weinig heel van AA Gent: 4-0! YP/RN

06 oktober 2019

16u22 70 Club Brugge CLU CLU 4 einde 0 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Club Brugge heerst in de Jupiler Pro League. Het team van Philippe Clement haalde fors uit in de ‘Slag om Vlaanderen’, al moeten we daar wel bij zeggen dat individuele fouten in de Gentse verdediging de competitieleider een vrijgeleide bezorgden.

Philippe Clement stuurde dezelfde elf het veld op die dinsdag een punt pakten op Real Madrid. Jess Thorup overschouwde de fitheid van zijn troepen na de verplaatsing naar Oleksandrija en paste op basis daarvan zijn veldbezetting aan. De Deen koos voor een driemansdefensie, een concept dat hij al meermaals had gehanteerd in het laatste halfuur van eerdere matchen.

Club Brugge domineerde, maar Gent hield de zaken redelijk onder controle, tot een paar defensieve foutjes zich opstapelden. Diatta mocht te makkelijk voorzetten van Asare, Bronn legde Vanaken niets in de weg om binnen te koppen. De eerste helft was al meer dan halfweg voor Gent voor het eerste gevaar zorgde. Odjidja stuurde Dejaegere door de buitenspelval, maar Mignolet én de paal voorkwamen de gelijkmaker.

Wéér Laforge

Een minuut later ging Bronn opnieuw – en deze keer schromelijk – in de fout. De Franse verdediger trapte pardoes naast de bal. Plastun kon nog beletten dat Tau profiteerde, maar Diatta kon in de rebound makkelijk scoren. Gent had terug in de match kunnen komen na een strafschopfout van Mechele op Yaremchuk, maar Lardot liet doorspelen. Een scheidsrechter kan slecht geplaatst zijn, maar ook in het busje bleef het merkwaardig stil. Daar zat Nicolas Laforge, die vrijdag in Charleroi ook al een doelpunt van Chadli annuleerde voor handspel dat alleen hij gezien had. Laforge is één van onze betere refs, maar daarom nog geen goeie VAR. Het lijkt dan ook tijd om hem uit het busje te halen.

Dejaegere strandde voor de rust nog een keer op Mignolet, Schrijvers liet aan de overkant de kans op 3-0 liggen. Thorup greep tijdens de rust in en schakelde weer over naar een viermansdefensie. Kaminski hield Schrijvers en Diatta in één en dezelfde fase van een derde Brugse goal, maar na een inschattingsfoutje van Plastun kreeg Dennis een vrijgeleide voor de 3-0.

Match gespeeld, maar Gent kreeg daarna nog aardig wat kansen om te milderen. Depoitre mikte van dichtbij binnen het bereik van Mignolet, ook Odjidja en David vonden de Brugse doelman op hun weg. Depoitre kreeg ook een doelpunt aangeboden door Yaremchuk, maar hij mikte van dichtbij naast. Aan de overkant miste Schrijvers nog voor open doel, maar in de slotfase prikte Diagne de 4-0 binnen.