Opnieuw prijs voor Club Brugge: Anthony Limbombe wint Ebbenhouten Schoen Redactie

14 mei 2018

23u18 53 Jupiler Pro League Anthony Limbombe heeft de 27ste Ebbenhouten Schoen in ontvangst mogen nemen. De 23-jarige smaakmaker van Club Brugge werd bekroond als beste speler van Afrikaanse origine uit de Jupiler Pro League.

Limbombe haalde het onder meer van Christian Luyindama (Standard), Hassane Bandé (KV Mechelen), Mehdi Carcela (Standard) en Ibrahima Seck (Racing Genk). De linkerflankspeler van Club Brugge volgt op de erelijst Youri Tielemans op.

Limbombe kreeg de Ebbenhouten Schoen uit handen van de Brusselse comedian Kody. Hij wordt de eerste speler van Club Brugge op de erelijst sinds Nzelo Lembi in 2000, achttien jaar geleden. De Rode Duivel is nog maar de vierde Bruggeling die de prijs ontvangt na Daniel Amokachi (1992 en 1994), Eric Addo (1998) en Lembi (2000).

Opvallend: in het begin van het seizoen viel Limbombe nog uit de selectie. Nadien werd hij prompt bijzonder belangrijk voor Club - meermaals matchwinnaar in de reguliere competitie. Acties, assists en goals. Het leverde hem twee maanden geleden een knappe selectie bij de Rode Duivels op.

Limbombe, in het gezelschap van zijn broer Stallone, stond tevens met kleine oogjes op de prijsuitreiking. "Ik lag om half vier in mijn bed, dus het gaat nog", lachte de Congolese Belg, die zijn seizoen van de doorbraak zo beloond ziet. Na de titel gisteren, pakt Limbombe zo ook een individuele prijs. "Dat doet altijd plezier, maar ik ben toch vooral blij met de titel. Niemand anders verdiende die titel dan Club Brugge." Nu mikt Limbombe op het WK in Rusland. "Ik hoop dat ik de selectie haal. Zelf ben ik weer helemaal fit, dus hopelijk ben ik erbij."

Vorige 10 winnaars

– 2008: Marouane FELLAINI(Mar/Standard)

– 2009: Mbark BOUSSOUFA (Mar/Anderlecht)

– 2010: Mbark BOUSSOUFA (Mar/Anderlecht)

– 2011: Romelu LUKAKU(RDC/Anderlecht)

– 2012: Dieumerci MBOKANI (RDC/Anderlecht)

– 2013: Mbaye LEYE (SEN/Zulte Waregem)

– 2014: Michy Batshuayi (RDC/Standard)

– 2015: Neeskens KEBANO (RDC/CHARLEROI)

– 2016: Sofiane HANNI (Alg/Anderlecht)

– 2017: Youri TIELEMANS (RDC/RSC Anderlecht)