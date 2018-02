Opnieuw overbodig tegendoelpunt: negatieve vibe bij Club Brugge nog niet verdwenen WOUTER DEVYNCK

11 februari 2018

16u41 110 Jupiler Pro League Met een zes op vijftien en een overload aan tegendoelpunten is de negatieve vibe bij Club Brugge nog niet verdwenen. Het goede gevoel dat het met Vermeer opnieuw een beslissende keeper in huis leek te hebben, werd tenietgedaan door een gebrek aan efficiciëntie en een late owngoal van Clasie.

Geen 'Gouden Ruud' in de basis. Te veel last van de enkel. En het risico niet waard om voor langere tijd uit te vallen. De bloemen en het cadeau van de thuisploeg mocht hij wel nog in ontvangst nemen, daarna nam een landgenoot zijn rol over. Enter Clasie. Ook voorin ging Leko aan het wisselen. Het spitsenduo Wesley-Diaby werd vervangen door Vossen-Dennis. Een weinig succesvolle combinatie, het enige wat ze samen deden was elkaar voor de voeten lopen bij een unieke kans voor de 0-1. Een kans die er was gekomen nadat Roef een schot van Vossen loste, maar bij de rebound liep het dus mis.

Nog meer pech voor Vossen, toen hij na een luchtduel verkeerd neerkwam op zijn enkel en vervangen moest worden. Serieuze blessure, in die mate dat er gevreesd wordt voor een gescheurde enkelband. Enter Wesley. Tussendoor steeg bij het publiek rumoer op, toen Vermeer tot twee keer toe een onschuldige bal onnodig loste. Het moet toch zijn dat er iets in het hoofd kruipt, eens een doelman in Brugge arriveert. En dan kreeg hij nog eens een strafschop tegen ook. Scholz haalde lompweg Thelin neer en die zette zich achter de bal om zijn achtste penalty op acht binnen te trappen. Alleen heeft Vermeer ook een reputatie op dat vlak. Die hij meteen waarmaakte door het schot van de Zweedse spits te pakken.

«Ik ben niet bezig met dat hele doelmannengedoe tijdens de rust, maar dit is wel een opsteker», verklaarde Vermeer tijdens de rust. «Hopelijk kunnen wij straks nog een goal maken.» Bijna gebeurde dat meteen na de gestopte penalty, maar ook Roef had een goede redding in huis op de poging van Vanaken. En daarna bij een uithaal van Dennis. Een mirakel dat het nog 0-0 stond aan de rust. De tweede helft begon met een variatie op hetzelfde thema, namelijk Roef die goed tussenkwam op een nieuw schot van Dennis.

Op het uur haalde Leko zijn landgenoot Tomecak naar de kant, meer dan terecht na diens slechte wedstrijd. Enter Vormer. Tien minuten later ging de Gouden Schoen niét achter de bal staan, toen uiteindelijk ook Club Brugge een strafschop kreeg voor een overtreding van Caufriez op Dennis. Omdat hij licht geblesseerd was of omdat hij de vorige penalty miste tegen Charleroi. Vanaken trok zich er niets van aan en legde koel de 0-1 binnen. Blauw-zwart rook bloed, maar opnieuw Dennis en vervolgens Nakamba stootten op een uitstekende Roef. Weinig efficiënt dus. En dat brak de bezoekers in de slotfase zuur op. Op een ultiem schot van Demir, dat normaal naast zou belan zijn, devieerde Clasie de bal in eigen doel. Nog maar eens een overbodig tegendoelpunt, nog maar eens punteverlies. Een magere vijf op twaalf werd zo een even magere zes op vijftien. Weg feeststemming om de Gouden Schoen.