Opnieuw geen zege voor STVV: Limburgers blijven in eigen huis steken op scoreloos gelijkspel tegen KV Kortrijk Redactie

22 december 2018

21u51 1 STVV STV STV 0 einde 0 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League In een evenwichtige match hielden STVV en Kortrijk elkaar perfect in evenwicht (0-0). Al had Kamada altijd moeten scoren. Vooral STVV schiet met dat ene punt weinig op. Want het is nu echt wel dringen in die top zes.

STVV en Kortrijk hadden beiden iets recht te zetten na de bekeruitschakeling tegen respespectievelijk AA Gent en KV Mechelen. Yves Vanderhaeghe wijzigde zijn basis in vergelijking met de beker op maar liefst zeven plaatsen. Alleen Kagelmacher, Azouni, D’Haene en Mboyo bleven staan. Opvallend de terugkeer van Stojanovic, die een resem competitiematchen miste door een rugblessure. Bij STVV verving De Petter de geblesseerde Teixeira. En kwamen ook Garcia, Botaka en Boli weer in de basis. Voor STVV stond trouwens het meest op het spel in deze match. Want zij verdedigden niet alleen hun thuisreputatie - nog niet verloren dit seizoen- maar zeker ook hun plaats in de top zes.

De Kanaries begonnen de match ook met veel druk naar voor. Maar de bezoekende verdediging gaf geen krimp. Het leverde leuk voetbal op. Maar op kansen was het wachten. Ook na een half uur voetballen op kunstgras bleef ons papier blanco. Ja, er waren aan beide kanten wat pogingen van op afstand. Maar die konden geen van beide goalies verontrusten. Zo bleef het 0-0 tot aan de rust. De opening van de tweede helft was meteen spectaculair. Kortrijk claimde eerste een owngoal van Tomiyasu - bal niet over de doellijn -, in de tegenaanval die daarop volgde knalde Kamada tegen de paal. Er zat nu veel meer animo in de match. En de ruimtes werden ook groter. Steppe pakte uit met een stevige reflex op een poging van Mboyo, maar die fase werd afgevlagd wegens buitenspel. De Norre kreeg ook een uitstekende kans, maar die besloot hoog over. Aan de overkant vergat Kanu zijn voet te zetten tegen een voorzet van Ouali.

Intussen waren we een kwartier voor tijd en verwaterde de match. Veel afval in het spel zagen we, aan beide kanten. Tot Kamada plots alleen voor doel stond. De anders zo koele Japanner keilde het leer onbegrijpelijk over. Boli, de hele match ver beneden zijn niveau, keilde een voorzet van Acolatse ook nog ‘s hoog over. Het leverde hem een fluitconcert op. Steppe voorkwam nog laat in de match een opdoffer op een poging van Azouni. De match was blijkbaar voorbestemd om op 0-0 te eindigen. Dat werd het ook.

Meer over STVV

sport

sportdiscipline

voetbal

Kortrijk

Kamada

Azouni

Steppe