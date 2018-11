Opnieuw een trainersontslag: Waasland-Beveren zet Yannick Ferrera op straat na tegenvallende resultaten Michaël Vergauwen

11 november 2018

09u02 0 Jupiler Pro League Het verhaal van Yannick Ferrera bij Waasland-Beveren is al ten einde. De club heeft beslist om de 38-jarige Ferrera op straat te zetten omwille van de tegenvallende resultaten die de ploeg de voorbije weken en maanden boekte. Gisteren verloor Waasland-Beveren nog met 2-0 op het veld van Cercle Brugge na een zwakke partij. Ferrera, die afgelopen nacht het nieuws over zijn ontslag te horen kreeg, was nog maar sinds de zomer aan de slag op de Freethiel. Dirk Geeraerd neemt voorlopig de trainingen over en de club wil zo snel mogelijk een opvolger voor Ferrera aanstellen.

“Waasland-Beveren stopt de samenwerking met Yannick Ferrera”, bevestigde de 1A-ploeg zelf inmiddels het nieuws. “De club grijpt in na aanhoudende negatieve sportieve resultaten. Waasland-Beveren kon na vijftien speeldagen nog maar één keer de volle buit pakken. Geel-blauw sprokkelde slechts elf punten halfweg de competitie; het bekleedt daarmee de veertiende stek in het klassement. De sportieve leiding gaat nu volop aan de slag met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Uiteraard proberen we daar zo snel mogelijk werk van te maken. We willen Yannick bedanken voor zijn inzet en veel succes wensen in het verdere verloop van zijn carrière.”

Aan de slag sinds de zomer

“Ik hoop op een mooi en lang verhaal bij deze club.” Yannick Ferrera had er zin in toen hij begin juni werd voorgesteld als nieuwe trainer van Waasland-Beveren. De wens werd evenwel geen realiteit. Ferrera kreeg de spelersgroep niet aan het voetballen en Waasland-Beveren staat na de nederlaag van gisteravond op Jan Breydel pas veertiende in de stand. De Waaslandse fusieclub heeft amper twee punten meer dan hekkensluiter Moeskroen, dat vanavond nog in actie komt. Om 10u worden de spelers van Waasland-Beveren toegesproken.

Ferrera heeft ook een verleden als coach bij Charleroi (2012-13), STVV (2013-15), Standard (2015-16) en KV Mechelen (2016-17). Met de Rouches won hij in 2016 de Beker van België.. De Brusselaar is de vierde trainer die dit seizoen ontslagen wordt in de Jupiler Pro League. Frank Defays (Moeskroen), Yves Vanderhaeghe (AA Gent) en Peter Maes (Lokeren) verloren eerder al hun job.

Waasland-Beveren stopt de samenwerking met Yannick Ferrera. Lees meer: https://t.co/TyFkDQ7q9C. #wbe pic.twitter.com/KbslUFI2aj Waasland-Beveren(@ WaaslandBeveren) link

De trainerswals in het seizoen 2018-2019 in de hoogste voetbalklasse:

30 augustus 2018: Excel Moeskroen ontslaat na een dramatische seizoensstart (0/15) coach Frank Defays. Assistent Laurent Demol neemt voorlopig over. De club zal de komende dagen een opvolger aanstellen.

2 september 2018: De Duitser Bernd Storck volgt Frank Defays op bij Excel Moeskroen, rode lantaarn met nul op achttien. Hij tekent er een contract voor een seizoen, met optie voor nog een jaar.

8 oktober 2018: Yves Vanderhaeghe moet vertrekken bij AA Gent. De Buffalo’s staan na tien speeldagen op de zevende plaats in de Jupiler Pro League en gingen thuis zwaar de boot in tegen Club Brugge (0-4) en Racing Genk (1-5).

10 oktober 2018: De Deen Jess Thorup is de opvolger van Yves Vanderhaeghe bij AA Gent. Hij zet zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen.

27 oktober 2018: Peter Maes moet opstappen bij Sporting Lokeren, vlak na het 0-0 gelijkspel tegen KV Oostende. De club staat onderin het klassement met 6 op 36. Assistent-coach Arnar Vidarsson neemt tijdelijk over.

29 oktober 2018: Lokeren stelt Trond Sollied aan als opvolger van Peter Maes. De 59-jarige Noor was in het verleden al in België aan de slag als coach bij AA Gent (drie termijnen), Club Brugge en Lierse.

11 november 2018: Waasland-Beveren beëindigt de samenwerking met Yannick Ferrera, daags na de 2-0 nederlaag bij Cercle Brugge. Na de heenronde zijn de Waaslanders pas veertiende in de stand met elf punten.