Opnieuw dag vol beraad bij AA Gent, de (nabije) toekomst van Vanderhaeghe blijft onzeker

25 september 2018

Het blijft onrustig bij AA Gent. Gisteren was er opnieuw een dag vol beraad en overleg, maar aan het einde van de dag bleef de (nabije) toekomst van Yves Vanderhaeghe onzeker.

De zware 0-4-nederlaag tegen Club Brugge liet diepe sporen na bij AA Gent. Zondagavond hield het kernbestuur van de Buffalo’s al een paar uur crisisberaad, gisteren werd er alweer druk vergaderd, zonder dat er concrete dingen uit de bus kwamen.

Yves Vanderhaeghe blijft intussen gewoon zijn job doen. Gisterochtend was hij om 8 uur als eerste op het Gentse oefencomplex, waar hij in de voormiddag een training leidde. Rond het middaguur streken Ivan De Witte en Michel Louwagie neer op het oefencentrum in Oostakker. De voorzitter en de manager van AA Gent hadden er gesprekken met spelers, bij wie zij peilden in hoeverre de groep nog achter de trainer staat. Zij kregen hetzelfde te horen als wij een dag eerder: een grote meerderheid onder de spelers sprak ook tegenover het bestuur zijn steun uit aan de geplaagde coach.

Op de bank?

Na de gesprekken met de spelers trokken Ivan De Witte en Michel Louwagie ruim de tijd uit om te overleggen met Yves Vanderhaeghe. Met de informatie die zij bij de spelers én de coach ophaalden, gingen zij nadien weer in beraad. Een beslissing viel er niet, maar niemand binnen de club kan of wil garanderen dat Yves Vanderhaeghe morgenavond nog op de bank zit voor de bekerwedstrijd in Virton. Een situatie die niet houdbaar is, noch voor de club, noch voor de trainer. Vanderhaeghe blijft intussen plichtsbewust zijn werk doen. Hij boog zich in de namiddag over de voorbereiding van het duel met Virton en verliet het oefencentrum in de late namiddag. (RN)