Opnieuw belangrijke rol voor videoref in 4-1 zege van Club tegen STVV Wouter Devynck

16u36 0 BELGA Jupiler Pro League Club Brugge, dat is zo'n beetje elke speeldag hetzelfde. Meestal een zege, altijd een beslissende Vormer en opnieuw een twijfelende keeper. En dit weekend kon de videoref natuurlijk niet ontbreken.

Ivan Leko deed het dan toch, zijn keeper wisselen. De Kroaat had al langer problemen met de hoogtevrees van Ethan Horvath en vond het na RC Genk welletjes geweest.

Enter Hubert. Alleen is de vraag of Leko daarmee niet de doos van Pandora heeft geopend. De eerste tegengoal van de in het tussenseizoen van Standard overgekomen Waal, deed minstens evenveel wenkbrauwen fronsen als die van Horvath afgelopen woensdag in Genk. Na een knappe aanval van STVV en een schitterende pas van Antunes, kopte Legaer op doel. Hubert stond wat áchter zijn doellijn gepositioneerd en plaatste zijn voet zodanig tegen de bal, dat hij die in eigen doel devieerde. Veel lulliger komen tegengoals niet.

Het wiste meteen de voorsprong van Club uit. Vormer - wie anders - had de Bruggelingen na een slim pasje van Cools en een knappe kapbeweging heerlijk op voorsprong geknald. Toch ging blauw-zwart nog met een voorsprong de kleedkamer in. Denswil, steunpilaar achterin, buffelde bij een hoekschop de 2-1 binnen. Assist op naam van Vormer natuurlijk. Zijn tiende al van het seizoen. Met ook nog twee doelpunten is hij zowat elke speeldag beslissend.

Voor de rest viel er maar weinig te beleven in Jan Breydel. De Roeck veranderde van systeem en plaatste opeens drie centrale verdedigers achterin. In de praktijk betekende dat een vijfmansdefensie. Veel spektakel moet je dan niet verwachten.

Misschien is het daarom dat Leko al heel vroeg zijn aanvallers ging wisselen. Dat werd niet echt geapprecieerd. Toch niet door de spitsen zelf. Dennis ging rechtstreeks de kleedkamer in zonder iemand maar een blik te gunnen en ook Wesley verliet mokkend het veld. Invallers Diaby en Vossen lieten het niet aan hun hart komen. Diaby liep zich te pletter - het is ooit anders geweest. En Vossen scoorde vanop de strafschopstip de 3-1.

Daaraan ging wel een heel verhaal met de videoref aan vooraf. Scheidsrechter Bram Van Driessche floot penalty, maar kreeg vanuit 'het Busje' te horen dat hij beter nog eens de beelden ging bekijken. Vormer werd weliswaar geraakt door de uitkomende Pirard, maar leek wel heel gretig tegen de grond te gaan. Nadat Van Driessche maar bleef praten met de videoref en ook meermaals de beelden bekeek, bleef hij toch bij zijn initiële beslissing.

Het betekende meteen het einde van de match. Diaby pikte daarna nog zijn derde doelpunt van het seizoen mee en solliciteert steeds meer naar een basisplaats in plaats van de uit vorm rakende en te individueel ingestelde Dennis.

Leko was tegen zijn ex-ploeg uiteindelijk weer de grote winnaar. Zijn wissel Hubert-Horvath leverde geen bijkomende schade op, zijn vervangingen rendeerden meteen en zijn ploeg prijkt met 33 op 39 eenzaam aan kop. De ideale omstandigheden om volgende week zondag naar Anderlecht te trekken. Op zoek naar een eerste blauw-zwarte zege in het Astridpark in 19 jaar. Van 9 september 1998 is het geleden, komende zondag is er nieuwe kans.