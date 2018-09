Opluchting op Daknam: Lokeren pakt in Wase derby én bij debuut Deschacht na wereldgoal eerste zege van het seizoen Michaël Vergauwen

01 september 2018

21u48 3 KSC Lokeren LOK LOK 1 einde 0 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Lokeren ademt weer. Uitgerekend in de streekderby tegen Waasland-Beveren boekten de troepen van Peter Maes hun eerste zege van het seizoen. Ben-Harush zorgde vijf minuten voor affluiten met een rake knal in de winkelhaak voor de enige treffer van de partij. 1-0. Lokeren springt zo over Waasland-Beveren naar een veertiende stek.

Oli Deschacht. Love him or hate him, hij stond er toch maar mooi vanavond. Amper een training in de benen, mocht hij van Peter Maes meteen debuteren tegen Waasland-Beveren. Als voormalig jeugdspeler van Lokeren je debuut mogen maken in de Wase derby én die meteen winnen: veel mooier wordt het niet, toch?

37 lentes telt Oli ondertussen, maar dat was er vanavond niet aan te zien. Met vallen en opstaan, in z’n gekende stijl, trok Oli z’n plan. Na een offensieve rush trapte hij weliswaar even op z’n adem -hij ging er zelfs letterlijk bij liggen- je kan het hem moeilijk kwalijk nemen. Dik drie maanden lag hij stil, z’n laatste competitiewedstrijd speelde hij eind mei.

Toch viel Oli zeker niet uit de toon in deze Wase derby. Al was die derby vanavond in de eerste plaats een degradatietopper. Enkel Moeskroen staat nog lager in het klassement, zo erg is het momenteel gesteld met het Wase voetbal. ’t Werd zo’n wedstrijd waarin beide teams tevreden waren met een puntje. Wie scoorde, zou winnen.

Het werd Lokeren. Een doelpunt met een schoonheid die niet paste bij de wedstrijd. Israëliër Ben-Harush vuurde vijf minuten voor tijd een raket af en liet Roef kansloos. Roger Lambrecht -het angstzweet nog op het voorhoofd- balde de vuisten en nipte van z’n glaasje champagne. Meteen de eerste driepunter van Lokeren dit seizoen, en geloof ons, die kwam niks te vroeg. Plaats 15 is nu voor Waasland-Beveren, dat ondanks leuke momenten z’n start toch helemaal de mist ziet ingaan.