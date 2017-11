Opluchting en dikke kus voor Louwagie bij onze videoman: "Belangrijke zege" Mathieu Goedefroy

22u51 0 rv Een opgeluchte Michel Louwagie bij onze videoman

Zijn armen bij elke actie wijd de lucht in. Het was een opgenaaide Michel Louwagie, die tijdens de laatste minuten van AA Gent-Standard intens meeleefde met zijn spelers. Na afloop regeerde de opluchting bij de Gent-manager, die onze videoman nog heel even te woord stond voor hij coach en spelers ging feliciteren in de catacomben. "Dit is een heel belangrijke zege", aldus Louwagie, terwijl hij van een blondine nog een dikke smakkerd kreeg.