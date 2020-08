Opluchting AA Gent is groot nadat het eerste punten van het seizoen pakt na goal Niangbo ODBS

30 augustus 2020

21u59 5 KAA Gent GNT GNT 1 einde 0 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League De kop is eraf voor AA Gent. Na drie nederlagen op rij eindelijk de eerste punten. Zonder te overtuigen, dat wel. Tegen KV Mechelen, eens te meer alles behalve efficiënt, hadden de Buffalo’s voldoende aan een goal van Niangbo. De Gentse zucht van opluchting was tot ver buiten de Ghelamco Arena te horen.

Bölöni liet niet na de Gentse aanvallende troeven uit te spelen. Niangbo en Yaremchuk flankeerden diepe spits Kleindienst, daarachter kreeg Chakvetadze zijn kans. Ook de Gentse recordaankoop Nurio debuurde na knieperikelen op links. De Gentse aanvallers schoten ook meteen met scherp. Maar een gretige start werd niet beloond. De beste kans was zelfs voor KV Mechelen, dat net zoals de voorbije weken geregeld goeie combinaties op de mat legde. Schoofs legde terug voor Hairemans die zijn gemaakte goal nog op de benen van... ploegmaat Togui zag belanden. Even daarvoor had Schoofs wel gescoord, zij het uit nipt buitenspel.

Kreeg Gent het zelf niet klaargespeeld, dan hielp KVM wel een handje. Bushiri, vanavond veel meer brokkenpiloot dan rots in de branding, onder de bal door. Peyre met een roekeloze tackle. Een slimme Yaremchuk profiteerde om zich door te zetten en af te leggen voor Niangbo. De Ivoriaan trapte in één tijd binnen. Meteen de enige goal van de avond, na een teleurstellende tweede helft waarin KV Mechelen aanvallend te weinig voor elkaar kreeg en AA Gent de counters in de slotfase onbenut liet. Voor KV blijft de Ghelamco Arena een onmogelijk in te nemen vesting, zelfs zonder thuisfans. Nog nooit konden ze er winnen en zo hebben ze met een magere 4 op 12 de start toch vooral gemist.

Neen, een geolied geheel is dit AA Gent nog lang niet. Bölöni is zoekende. Maar met een eerste driepunter op zak gaat dat altijd een pak vlotter.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.