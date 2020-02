Exclusief voor abonnees Oplossing voor knollenveld Standard ligt in dure hybride grasmat, zoals in Premier League: “In het theater speel je ook niet op bierbakken” Bart Fieremans & Frank Dekeyser

13 februari 2020

21u50 0 Jupiler Pro League “Een knollenveld. Vierde provinciale.” Zo kraakte Club Brugge de abominabele mat op Sclessin af. De oplossing? “Alleen hybride velden doorstaan goed de winter”, zegt een expert. In België zijn Club en Genk tevreden over zo’n natuurgrasmat versterkt met kunstvezels. Ook 16 van de 20 Premier Leagueclubs spelen erop.

De velden van KV Kortrijk en Standard liggen er nu het minst goed bij in 1A. Voor een minder kapitaalkrachtige club valt nog begrip op te brengen als het geen biljartlaken kan voorleggen, maar voor het imago van een Belgische topclub als Standard komt een “knollenveld” gênant over. De kritiek komt niet alleen van Clement en co, maar ook uit eigen rangen. “Un terrain de merde”, zei coach Michel Preud’homme al in december. Van de G5-clubs staat Standard niet alleen, ook Anderlecht slaagt er de laatste jaren niet in om een duurzame mat te leggen zijn status waardig (zie onder).

Zomp

Standard is zich al lang bewust van het probleem. De installatie van de veldverwarming een tiental jaar geleden maakt dat de drainage niet optimaal meer is. Bij veel regen verandert het veld snel in een zomp. Standard spant zich wel onophoudend in om het veld op te lappen met groei-lichtlampen, luchtprikken en nieuw zaaigras. Maar Sacha Feytongs, hoofd infrastructuur, zei in de Waalse pers dat alleen het vervangen van de hele ondergrond het euvel diepgaand zou oplossen, “en dat kost 1,2 miljoen euro”.

Die investering wil Standard op korte termijn niet ophoesten. Het plant wel een structurele oplossing in het nieuwe stadiondossier. Voor play-off 1 hoopt de club de huidige grasmat door een intensieve behandeling te verbeteren, maar de slaagkans hangt af van het klimaat. Zo niet overweegt Standard het veld met oprolbare grasmatten op te knappen voor PO 1.

Premier League: 16 op 20

Koren op de molen: in landen als Engeland, Duitsland en Nederland met vergelijkbaar weer, slagen de topclubs er wél in het hele seizoen hun velden fatsoenlijk te houden. Net zoals de grasmatten van Club Brugge, Genk en AA Gent er vandaag ondanks een druk programma met ook Europese matchen er nog voorbeeldig bij liggen. Het was ooit anders. Maar de drie G5-clubs zijn tevreden over hun investering in een hybride mat.

Dat bestaat uit natuurlijk gras, gecombineerd met geïnjecteerde kunstvezels die voor een verstevigde toplaag zorgen. Met een goede drainage blijft het spel­oppervlak zo zeer effen. België is een pionier van het systeem: Desso Sports Systems in Dendermonde introduceerde de techniek al dertig jaar geleden. Het bedrijf is nu overgenomen door Tarkett, dat met zijn GrassMaster marktleider is in de aanleg van hybride velden. Liefst 16 van de 20 clubs uit de Premier League spelen op een GrassMaster, ook in Wembley ligt zo’n mat. In België gingen Genk en Club met de firma in zee. De investeringskost bedraagt 250.000 tot 500.000 euro met drainage. Duurder dan een gewone nieuwe grasmat, die zowat 100.000 euro kost, maar de levensduur van een hybride mat gaat veel langer mee, tot wel 15 jaar.

Grasuniversiteit

Voor Standard zou zo’n hybride veld een oplossing kunnen zijn. “Het bewijs is overal al geleverd dat alleen een hybride mat de winters goed doorkomt”, zegt Yves De Cocker, als verkoopdirecteur van GrassMasters Solutions een expert. “Dat besef begint nu in België te komen. Tien jaar geleden moesten we vaak argumenteren: ‘Waarom koop je een dure speler als je een patattenveld hebt?’ In het theater spelen die mensen ook op een deftige scène, en niet op bierbakken. Club Brugge heeft ook in zijn oefencentrum een hybride mat gelegd. Ze beseffen dat elk detail telt als je de kloof wil dichten met de subtop in Europa.”

De Cocker benadrukt ook wel het belang van een goede terreinverzorging: “Het gras moet nog altijd zelf groeien. Het bemaaien, bemesten, bewateren en verluchten gebeurt tegenwoordig bij de topclubs door echte ‘groundsmen’, greenkeepers die de ‘grasuniversiteit’ hebben gevolgd. Maar als je velden zoals in de Premier League wil, is dat niet verkeerd.”

Hoe groen is het gras bij andere G5-clubs?

Anderlecht: kampioen van nieuwe grasvelden

De mat ligt er nu behoorlijk bij, maar niet zo vlak als zou kunnen. De laatste vernieuwing dateert van november 2019, met korte stroken die aaneen ‘gepuzzeld’ zijn. De naden zorgen voor oneffenheden. Anderlecht is zowat de kampioen in het aanleggen van nieuwe grasmatten: sinds 2015 verving het al zes keer in de winterstop of in maart voor PO 1 de mat.

Racing Genk: zware investering loont

Het veld ligt er prima bij. Genk investeerde in de zomer van 2018 liefst een half miljoen euro in een hybride grasmat, waarbij 20 miljoen kunstvezels in het natuurlijke gras zijn verwerkt om de mat te verstevigen. Deze GrassMaster-mat is ook erg in trek bij Premier Leagueclubs. Voor dit systeem legde Genk in maart 2016 en 2017 een nieuwe mat voor PO 1 aan.

AA Gent: derde keer, goede keer met Real-mat

Het veld van de Ghelamco Arena leed eind vorig jaar onder de regen, maar ligt er nu weer goed bij na een intensieve behandeling in de winterstop. AA Gent schafte in maart 2016 voor 350.000 euro een hybride mat (Mixto) van Italiaanse ­makelij aan, die toen ook bij Real Madrid lag. Vóór die mat kende Gent dat seizoen veel ellende, een nieuwe mat in september en ­februari bleek waardeloos.

Club Brugge: éindelijk duurzame mat

Club volgde Genk en koos in de ­zomer van 2019 voor de kwalitatief duurzame GrassMaster: deze mat lijkt goed stand te houden onder de dubbele bezetting met Cercle. De grasmatten daarvoor kenden geen lange houdbaarheids­datum: ook in maart 2018 en maart 2019 verving Club zijn mat voor PO 1. Tussen 2012 en 2015 verving Club liefst zeven keer zijn mat.