Opgepast, Moeskroen! Pas binnengehaalde Belgische doelman staat bekend als 'degradatiekoning' Hans Op de Beeck

19u21 0 PN Olivier Werner. Jupiler Pro League Opgemerkte transfer op Le Canonnier, waar Moeskroen de contractvrije Olivier Werner (32) binnenhaalt. De keeper staat wellicht zaterdag op Antwerp al meteen in het doel om de blessure van Logan Bailly op te vangen. Werner torst echter een kwalijke reputatie met zich mee: die van degradatiekoning. Al vier keer eerder in zijn carrière tuimelde hij uit onze eerste klasse.

Het begon nochtans goed voor Werner: als speler van Standard werd hij uitgeleend KV Mechelen, waarvoor hij 51 keer speelde en mee de promotie naar eerste klasse meemaakte. Maar dan begon de degradatiemiserie. Van 2007 tot 2010 was Olivier Werner keeper bij FC Brussels in tweede klasse. Bij de Molenbeekse club stondWerner 68 keer tussen de palen, maar al in zijn eerste seizoen in het Edmond Machtensstadion zakte de club. In tweede klasse kon Werner zich onderscheiden en dat leverde hem een transfer op naar AS Eupen, dat toen in eerste klasse speelde. Maar na amper één seizoen kon Werner de degradatie met de Panda's niet verhinderen. In de rechtstreekse duels in de play-downs moest Eupen haar meerdere erkennen in Sporting Charleroi.

Toch keerde Werner terug naar het hoogste niveau. In 2011 tekende de doelman een contract van drie jaar bij Bergen. Gedurende die drie seizoenen was Werner een gevestigde waarde voor de ploeg en hij speelde er 60 matchen. Maar nadat ook Bergen degradeerde, tekende hij in maart 2014 opnieuw een contract voor drie seizoenen bij Cercle Brugge.

Ik heb niet altijd de meest gelukkige keuzes gemaakt op mijn parcours Olivier Werner

"Mes op de keel"

Maar in het seizoen 2014-2015 was het degradatiespook echter nooit veraf bij groen-zwart. En na een onwaarschijnlijke nederlaag tegen KV Mechelen keerde Cercle na 12 seizoenen terug naar tweede klasse. Werner degradeerde niet mee. Hij mocht op huurbasis zijn kans gaan bij FC Sochaux. Ook daar was hij een verdienstelijke speler, tot hij er in de zomer van vorig jaar een dubbele open beenbreuk opliep.

"Ik heb niet altijd de meest gelukkige keuzes gemaakt op mijn parcours", zou Werner als keeper van Cercle Brugge over die vier degradaties zeggen in Sport/Voetbalmagazine. "Ik heb in nogal wat moeilijke clubs gespeeld. Het was niet altijd gemakkelijk bij Brussels, Eupen of Bergen. Ik heb er vaak gekeept met het mes op de keel. De druk om het behoud af te dwingen was er telkens heel groot." In Moeskroen zullen ze hopen dat ze snel nog enkele keren kunnen winnen, zodat het behoud zo goed als vaststaat.