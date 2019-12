Opgemerkte gast in het Lotto Park: Mogi Bayat woont match tussen Anderlecht en Charleroi bij DMM

08 december 2019

Het was alweer even geleden dat we hem nog te zien kregen, maar vanavond was Mogi Bayat een opgemerkte gast in het Lotto Park. De spelersmakelaar en spil in het schandaal rond omkoping en financiële fraude in het Belgische voetbal nam plaats in de loges.

Anderlecht is de ploeg waar Bayat jaren zaken mee deed en doet. Charleroi is dan weer de ploeg van zijn broer Mehdi Bayat. Goals kreeg de makelaar niet te zien, het duel eindigde op een zoutloze 0-0.