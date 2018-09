Opgeluchte Coucke niet doof voor kritiek: "Mensen mogen kritiek hebben op transferbeleid" MH

23 september 2018

20u24

Bron: Play Sports 1 Jupiler Pro League Een opgeluchte Marc Coucke voor de microfoon van Play Sports vanavond. De zege tegen Standard smaakte door een doelpunt in de ultieme slotfase extra zoet. "Door de zege krijgt iedereen weer wat zuurstof."

Het was dure vogel Sanneh die Anderlecht op hoekschop de volle buit schonk. "Op het moment dat die corner kwam, riep ik dat wij ook eens dat geluk mogen hebben waar we al een maand op wachten", klonk het bij de Anderlecht-voorzitter. "Dat die bal is één keer goed mocht vallen. En dat verandert alles, hé. Plots gaat de hele analyse anders zijn. Door deze zege krijgt iedereen binnen de club weer wat zuurstof. Het is lastig om -voor een club in opbouw- geduld te hebben als de resultaten op korte termijn niet meevallen."

"Mensen mogen kritiek hebben op het transferbeleid", gaat Coucke verder. "Zolang ze de ploeg maar blijven ondersteunen. En dat hebben ze vandaag super gedaan. Bravo aan de supporters – dat helpt iedereen. De eerste vier matchen walsten we over onze tegenstanders en scoorden we veel goals. Het probleem van de laatste matchen was dat we niet meer scoorden. Ik zei vooraf tegen Santini: ‘Ivan, trek je niets aan van de kritiek. Kijk naar je shirt, daar staat een gouden stier op. Jij hebt de meeste goals gemaakt in de competitie.' Zijn goal deed dan ook deugd."