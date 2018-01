Operatie (en zes maanden out) in plaats van transfer voor Stefan Mitrovic? Rudy Nuyens

Stefan Mitrovic (27) loopt niet alleen zijn transfer naar Saint-Étienne mis. De Servische verdediger wacht mogelijk een operatie en zes maanden onbeschikbaarheid.

Mitrovic én AA Gent zouden gouden zaken doen. De centrale verdediger kon een uitstekend contract tekenen bij Saint-Étienne, AA Gent zou 3,7 miljoen opstrijken voor zijn sterkhouder. Maar zaterdag meldden de Fransen dat ze na de medische tests afzagen van de transfer. De club stelde een probleem aan de enkel vast, terwijl het in degradatienood onmiddellijk inzetbare spelers nodig had. Saint-Étienne wou de transfer nog laten doorgaan aan verminderde voorwaarden, maar daar bedankte Mitrovic zelf voor.

Bij AA Gent wisten ze dat hun speler al weken last had van een pees in de enkel, maar dat leek niet zo erg en de Serviër speelde daar gewoon mee door. Na het afblazen van de transfer zou Mitrovic gewoon terugkeren naar Gent. Daar was Yves Vanderhaeghe niet rouwig om.

Maar gisteravond stelde professor en clubdokter Luc Vanden Bossche vast dat het probleem van Mitrovic een stuk ernstiger is dan gedacht. "We hadden al een aantal scans van zijn enkel uitgevoerd in de weken voor Nieuwjaar. De laatste scan gebeurde daags voor de laatste match van het jaar op Anderlecht. Op basis daarvan kon hij gewoon spelen. Meteen na die match vertrok Mitrovic naar Belgrado. Donderdag zou hij bij ons een nieuwe scan ondergaan voor hij naar Saint-Étienne trok, maar hij miste zijn vliegtuig. We beschikken nu over een scan die op 3 januari genomen werd in Belgrado en die in schril contrast staat met die van voor Anderlecht. Zo zouden we Stefan niet eens laten vertrekken hebben naar Saint-Étienne."

Zes maanden

Op Anderlecht is er dus iets gebeurd met de enkel van Mitrovic. "Op basis van de informatie waarover we nu beschikken, begrijpen we dat Saint-Étienne hem afgekeurd heeft. We gaan nu een nieuwe, heel gedetailleerde scan nemen. In het ergste geval moet die enkelpees geopereerd worden en wacht Mitrovic een onbeschikbaarheid van zes maanden." Met Sigurd Rosted arriveerde gisteren al Mitrovic' vervanger in Oliva.