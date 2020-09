Opendeurdag op de Freethiel: Anderlecht klopt Waasland-Beveren met 2-4 YP

19 september 2020

22u29 30 Waasland-Beveren WBE WBE 2 einde 4 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Een vrijgeleide kreeg Anderlecht vanavond op de Freethiel. Een vooral in de eerste helft weerloos Waasland-Beveren werd met 2-4 opzij gezet na goals van Trebel, Doku, Verschaeren en Nmecha, in het slot verzachtten Din Sula en Heymans nog het leed. De tweede zege op rij voor coach K. en dezijnen, de nieuwe eigenaar van Waasland-Beveren weet wat er hem te doen staat wil hij zijn team in de hoogste klasse houden – op 5 oktober sluit de transfermarkt.

“We willen ergens drie punten pakken en liefst vandaag”, sprak Waasland-Beveren-trainer Nicky Hayen kort voor de aftrap. Viel dat even tegen, zeg. Er stonden nog geen drie minuten op de klok of Adrien Trebel had de 0-1 al tegen de touwen mogen schieten van de thuisdefensie. Mogen, inderdaad, want de blauw-gele afweer stond werkelijk te slapen na een afgeslagen hoekschop van Verschaeren – die net als Delcroix trouwens een basisplaats kreeg van Vincent Kompany. ’t Moet ook wel gezegd dat Trebel fraai inschoot, maar ’t was in elk geval de aanzet van een ware machtsontplooiing van paars-wit tegen een weliswaar machteloze thuisploeg.

De VAR hielp die nog voor het kwartier ontsnappen nadat Nmecha na werkelijk dra-ma-tisch uitverdedigen van Albanese ietsje te gretig over het been ging van Vukotic, maar ’t bleek slechts uitstel. Weer Nmecha vond na dom balverlies bij de thuisploeg en na een assist van Tau eerst nog Jackers op zijn weg, maar tegen de rebound van Doku was de jonge portier wél kansloos. Ook nadien bleef het kaas met wel erg omvangrijke gaten, maar 0-2 was de ruststand. Ook omdat Heymans na balverlies van Trebel de aansluitingstreffer op Van Crombrugge schoot en omdat Nmecha een licht gefloten strafschop zomaar naast schoot.

En ook omdat er na die dubbele voorsprong opnieuw veel slordigheden in het spel slopen bij Anderlecht. ’t Is al een poosje vaste prik bij de Brusselaars, maar op de Freethiel moesten ze zich vanavond eigenlijk nooit écht zorgen maken. Een keer was er Heymans die al vroeg in de tweede helft een wenkende kans miste, maar uiteindelijk was het niet veel later gewoon 0-4 na goals van Verschaeren en Nmecha – deze keer lukte het wél vanop de stip. Omdat het licht nog even uit ging bij Vranjes kon Din Sula nog milderen en Heymans deed er nog eentje bij, maar meer dan een voetnoot waren die goals niet. Anderlecht heeft zo 12 op 18, Waasland-Beveren moet het stellen met drie schamele puntjes uit z’n eerste zes wedstrijden.

