Opdracht volbracht maar toch geen play-off 1 voor KV Kortrijk

Vier minuten en vier seconden ver was de wedstrijd toen Teddy Chevalier de bal overhoeks naast Penneteau in doel trapte. Meteen was KV Kortrijk virtueel geplaatst voor de play-off 1 maar met nog 86 minuten te gaan bood dat nog maar weinig zekerheid. Er kwam versterking van de situatie toen Antwerp en Standard op achterstand kwamen, maar voor KVK was het in de eerste plaats de bedoeling de kopjes erbij te houden en zelf de voorsprong vast te houden.

Dat was wel even tricky toen Pollet kon aanleggen en Verboom op de doellijn redding bracht. Kaminski pakte wat later perfect een fraaie vrijschopbal van Grange en Pollet trapte ook nog in volle ren tegen het zijnet. Charleroi had daarmee de bakens verzet nadat de thuisploeg scherp was gestart. Voor de beslissende wedstrijd zette Glen De Boeck weer zijn gebruikelijke aanvalslijn in: Perbet mocht weer meedoen, Chevalier moest niet bang zijn voor een vijfde gele kaart, Ouali was genezen en ook achterin keerde Kumordzi terug na een schorsingsdag. Dat gaf de burgers moed.

In de andere dug-out liet Mazzu zijn aanvallers Rezaei en Benevente dan weer rusten "omdat ze niet goed bezig zijn", aldus de coach. Hij moest ook Penneteau erbij roepen: zijn titularisdoelman zou normaal aan de kant blijven met een helende blessure maar omdat zijn doublure Mandanda zich zaterdag op training blesseerde, diende Penneteau er weer aan te staan. Even voor de pauze incasseerde de Fransman een tweede doelpunt. Van Der Bruggen stuurde Perbet weg en die prikte de bal behendig naast zijn landgenoot tegen het net. In Kortrijk zaten ze behoorlijk veilig, de radio moest nu maar de rest doen.

Slecht nieuws uit Oostende

Het was lekker ouderwets na de pauze voor de Kortrijkse supporters. Zij waren vooral bekommerd om het scoreverloop in Anderlecht en Oostende waar 'de rivalen' weer dichter bij een play-off 1 ticket naderden. Thomas Kaminski hield tussendoor nog wel het hoofd koel, stopte een doelrijpe bal van Bedia en haalde een heerlijke vrijschop van Grange uit de bovenhoek. Toen Charleroi al lang een doelpunt verdiende, hield een vereniging van wel zes Kortrijkse verdedigers in één actie nog de nul. Kaminski redde twee keer, de lat hield Bedia van een doelpunt en nog enkele andere acteurs deden de rest. Een scrimmage van het beste soort! Op dat moment was het evenwel dat Standard over Oostende heen klom en KV Kortrijk nog wel de zege had maar geen ticket voor de play-off 1 meer overhield. (ESK)