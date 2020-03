Opdoffer in strijd om play-off 1: KV Mechelen geraakt niet verder dan gelijkspel tegen Eupen ABD/AR

07 maart 2020

21u53 4 KV Mechelen KVM KVM 1 einde 1 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Eén speeldag voor het einde van de reguliere competitie blijven nog steeds drie ploegen in de running voor de zesde plaats in play-off 1: Mechelen, Genk én Anderlecht. Mocht KVM gewonnen hebben van Eupen, dan zou het over and out zijn geweest voor Kompany en co., maar de Mechelaars geraakten tegen Eupen niet verder dan een gelijkspel. De Camargo scoorde voor de rust een prachtig doelpunt, Prevljak bracht in de tweede helft de stand opnieuw in evenwicht en zo bleef het ondanks de overgave waarmee KVM streed.

‘We gaan à fond!’ De collega’s van La Dernière Heure volgen Eupen al geruime tijd van op afstand. Deze morgen trokken ze wel een kwartje pagina uit voor een interview met Siebe Bondelle. Uiteraard ging het over de rol die de Panda’s op deze voorlaatste speeldag van de reguliere competitie nog konden spelen in de toewijzing van het zesde ticket voor play-off 1. En meer bepaald: waren ze bij machte Anderlecht een dienst te bewijzen door Mechelen van de zege te houden? “Reken maar dat we à fond zullen gaan”, reageerde de aanvoerder van Eupen. “Niet om Anderlecht plezier te doen en ook niet om Mechelen een pad in de korf te zetten. We kijken alleen naar onszelf. Gedemobiliseerd sinds we vorig weekend ons behoud veilig stelden? Zo leeft dat niet binnen de groep. We willen elke kans grijpen om het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten. Vanavond, volgende zondag tegen Club Brugge en in play-off 2.”

KVM nestelde zich onmiddellijk op de speelhelft van de bezoekers. En de Panda’s deden wat Blondelle had aangegeven. Ze bleven met een bijna voltallig elftal achter de bal en deden hun uiterste best om te nul te houden. Midden dat bos van spelers dwong Mechelen kansen en hoekschoppen af, maar voor het openingsdoelpunt was het wachten tot in minuut 40 en een schitterende actie van Kabore en De Camargo. Kabore sneed voorbij Schouterden — dat was niet de eerste keer — en zette voor. De ancien maakt het werk af met een subtiel hakje waar De Wolf niet bij kon. 1-0 met een pareltje om de ban te breken: het stadion ontplofte.

KVM leek bij het begin van de tweede helft op zijn elan door te gaan, maar verwaarloosde daarbij de dekking. Resultaat: Ezatolahi — de vervanger van de geblesseerde Ebrahimi kwam er tot dan niet aan te pas — ontzette diep in de richting van Prevljak. Swinkels bevond zich in de baan, maar trapte over de bal. Prevljak trof raak via de verste paal.

Het Malinwa-aanhang incasseerde de dreun, maar herpakte zich snel. De spelers ook, al ontbrak vaak de laatste geste om opnieuw voorsprong te nemen. Bij het ingaan van het laatste kwart viel Kaya in bij KVM en Koch als zesde verdediger bij Eupen. De Nederlander — Koch dus — voorkwam op de doellijn met zijn eerste baltoets een doelpunt van Kabore op aangeven van Storm.

De slotfase werd een gevecht voor elke bal, elke meter terreinwinst. KVM drong aan, Eupen kraakte, maar hield stand.

Meer over Eupen

KVM

sportdiscipline

voetbal

sport

sportevenement

Anderlecht

Kabore